Еуфорията спада: Цените на селските и извънградските се успокоиха

Цените на селските и извънградските имоти, които достигнаха рекордни нива през 2025 г. у нас, започват да се успокояват и плавно да се понижават.

Еуфорията на продавачите, движена до голяма степен от подготовката за влизането ни в еврозоната, вече спадна, и пазарът на извънградски имоти навлезе в дългоочаквана фаза на ребалансиране и плато.

Времето, в което селските къщи се купуваха "на зелено' или без оглед само по снимки, официално отмина. Купувачите вече не бързат, преговарят по-дълго, а пазарът се успокоява, преминавайки от двуцифрен към умерен, едноцифрен годишен ръст, съобщава БГНЕС.

Данните на водещите агенции за недвижими имоти и Агенцията по вписванията за първата половина на 2026 г. показват забавяне на ценовия ръст, като годишният ръст при селските имоти се стабилизира в границите между 5% и 10%, което е сериозно успокоение спрямо скоковете от над 15-20% през изминалите две години.

Статистиката на Агенцията сочи още, че на национално ниво се отчита лек спад на вписаните сделки (между 10% и 12% на годишна база). Причината не е липса на интерес, а по-скоро по-високата селективност на купувачите и разминаването между очакванията на продавачите за "космически цени" и реалните пазарни оценки.

Пазарът на извънградски къщи е силно зависим от състоянието на имота, от инфраструктурата до него, и от разстоянието му до големите икономически центрове. Търсят се предимно имоти, които не изискват мащабни строителни дейности, и то заради недостига на майстори и скока в цените на строителните материали.

Не така, обаче, изглежда сегментът на парцелите, които изживяват собствен микро-бум, но критериите на купувачите са по-строги от всякога.

Например, парцелите в регулация, които имат осигурени ток, вода и целогодишен асфалтов път, държат най-високи цени.

В близост до София (райони като Костинброд, Елин Пелин, Сливница и селата около язовирите) цените на добре позиционираните парцели варират между 50 000 и 100 000 евро в зависимост от големината и денивелацията. В по-отдалечените райони парцели за изграждане на сглобяеми къщи или къмпинг зони се търгуват между 15 000 и 50 000 евро.

В последните три месеца, обаче, профилът на купувача претърпява интересна еволюция - наблюдава се постепенно отдръпване на хората, които купуват изцяло със "свободни кеш средства", които бяха двигател на пазара по време на високата инфлация. Вместо това, пазарът в момента се крепи на активното ипотечно кредитиране.

Делът на сделките с банково финансиране на национално ниво се е увеличил от 30.3% в началото на миналата година до 36% към второто тримесечие на 2026 г. Лихвите по жилищните кредити в лева остават стабилни и изключително атрактивни – в диапазона 2.3% – 3.0%, което мотивира младите семейства (особено работещите дистанционно) да инвестират в извънградски дом.

Най-търсените имоти остават в няколко региона на страната, като София не е на първо място. Абсолютен фаворит сред купувачите е Родопската яка (Област Пловдив) - селата в непосредствена близост до Пловдив (Марково, Белащица, Първенец, Брестник, Радиново) в момента са най-горещата точка на пазара. Те на практика се трансформираха в луксозни предградия. Търсят се предимно нови, модерни къщи в затворени комплекси или самостоятелни имоти с готови комуникации, където готовите за нанасяне къщи започват от 180 000 евро и достигат и надхвърлят 350 000 евро.

Радиусът до 30-40 км около столицата държи най-голям дял от сделките с купувачи, работещи дистанционно или хибридно. Най-активни са направленията на север и запад (Костинброд, Сливница, Божурище, Нови Искър), както и селата около магистрала "Тракия" (Елин Пелин) и самоковското направление.

Районът около Велико Търново (села като Пчелище, Самоводене, Първомайци, както и Еленския и Дряновския балкан) привлича специфичен профил купувачи – хора от IT сектора, чужденци и инвеститори в семейни вили. Търси се автентична архитектура, съчетана с природа.

По Черноморието пък интересът е насочен към селата в радиус до 20 км от морето (Аврен, Аксаково, Тополи за Варна и Маринка, Каменар, селата около Поморие и Созопол за Бургас). Купувачите тук търсят имот, който да комбинира селското спокойствие с възможността за лятна почивка.