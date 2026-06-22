След лазерно сканиране: 128 са сградите в Баба Алино

Не 104, а общо 128 са сградите в Баба Алино, е показало лазерно сканиране на местността. "Чрез цифровия модел ще можем да извлечем точното застрояване на сградите, обеми, височините, материалите, които са вложени, по вертикалната планировка, алейната мрежа, критичната инфраструктура. Даже ще се види канализация, водопроводи, дали са правени изобщо", съобщи арх. Марин Велчев, председател на Камарата на архитектите във Варна.

Подробен устройствен план за района няма

Арх. Велчев сподели, че за бъдещето на сградите са нужни множество съгласувания, съобщи Труд news .

"Говореше се какво ще се прави с тези сгради, започнаха да се дават някакви предложения - да влязат например като социални домове. Само че тук особеното е следното - ние виждаме една опаковка на един сграден фонд. С една хубава вертикална планировка, отводнявания. Има и напоителни системи. На външен вид всичко е добре. Само че вътре не знаем какво се случва", коментира арх. Велчев.

Тези обекти обаче не са регулирани, стана ясно от думите му. "И тук идеята е кой проектант и кои колеги ще се съгласят на това обследване и да потвърдят, че тези сгради са годни за обитаване.

Осма степен на земетръс е в района,

и всъщност даже да се иска от обществеността да се ползват в полза на държавата, това е адски несериозно за гаранциите за сигурност. Никой не знае как са строени. Ние не разполагаме на този етап с никакви документи", добави арх. Велчев.

Той посочи, че има места, където с просто око се вижда, че сградите не отговарят на законовите норми.

"Това са жилищни сгради с доста намалени отстояния една от друга, което като сграден фонд може да съществува, но няма да са в хипотезата на жилищно строителство", посочи архитектът.

Какви проектанти и архитекти е ползвал инвеститорът при изграждането на сградите не е ясно

Архитект Велчев е категоричен, че сградите, които са незаконни, трябва да се съборят. А контролът би трябвало да минава през много нива.

"Надзорни фирми също участват. Ето този момент се пропуска. Все едно да си направите някъде операция и някой друг да поеме отговорност какво се е случвало във вашето тяло", коментира той.

Арх. Велчев прогнозира, че до реално събаряне на сгради в Баба Алино ще се стигне най-рано след 4-5 години.