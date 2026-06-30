Близо половин тон животински продукти отиват за унищожаване след проверка в Хасково

Близо 500 кг охладено свинско месо и странични животински продукти са възбранени при проверка в месопреработвателно предприятие в Хасково, съобщиха от Българската агенция по безопасност на храните.

Инспектори от Областната дирекция по безопасност на храните - Хасково са установили, че 345 кг охладено свинско месо е с изтекъл срок на годност. Други 150 кг странични животински продукти са били съхранявани в хладилна камера, която не е предназначена за такъв вид продукти.

Цялото количество е поставено под възбрана и ще бъде насочено за унищожаване по законоустановения ред.

При проверката са констатирани и нарушения, свързани с хигиенното състояние на обекта. Инспекторите са установили неработещи мивки, както и подови и стенни повърхности с нарушена цялост, които не отговарят на нормативните изисквания за добра хигиенна практика.

На бизнес оператора е връчена покана за съставяне и връчване на акт за установяване на административно нарушение, както и предписание за отстраняване на констатираните несъответствия.

От БАБХ посочват, че продължават засиления официален контрол върху производството, съхранението и предлагането на храни с цел гарантиране на безопасността им и защита на здравето на потребителите, пише БГНЕС.