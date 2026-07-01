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7 момичета с максимален резултат на НВО за 7 клас

БЕЛ изисквал повече постоянство, математиката - усилие

01.07.2026 | 07:55 ч. 5
Кадър БНТ

Кадър БНТ

Седем момичета са получили максимални резултати на Националното външно оценяване след 7-и клас. Те имат по 100 точки и по български език и литература, и по математика. Шест от тях са от София, едно - от Стара Загора, съобщава БНТ.

МОН обобщи, че като резултатите и по двата предмета са по-ниски от миналата година.

14-годишната Ивелина Шилова от НПМГ е едно от момичетата със 100 точки и по двата предмета. Казва, че е положила много усилия, за да го постигне. Споделя, че българският език ѝ е изисквал по-голяма постоянност и четене. За математиката също е положила повече усилия.

Ивелина Шилова, 7-и клас, НПМГ: "Българският изискваше малко по-голяма постоянност и четене, а математиката - малко повече усилия, за да се разберат самите задачи... Мен по принцип нищо не ме затрудни, само се притеснявах да не направя някоя тъпа грешка... Очаквах добър резултат, ама не очаквах точно макса".

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Средният резултат по български език за страната е 55,26 точки или с половин точка по-нисък от миналата година. По математика точките са 38,45 или с четири по-малко.

"Разликите не са драматични, но това означава, че в системата ни има проблем. И трябва да намерим верните решения в следващите години”, каза министърът на образованието проф. Георги Вълчев.

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Тагове:

НВО МОН седмокласници 100 точки БЕЛ математика
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