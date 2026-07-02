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Демерджиев разформирова звеното за подпомагане на министъра на вътрешните работи

В кратък срок ще бъдат набелязани и други "паразитни" структури, заяви вътрешният министър

02.07.2026 | 17:55 ч. 4
Снимка: БГНЕС

Снимка: БГНЕС

Има издадена моя заповед, в едномесечен срок трябва да се разформирова звеното за подпомагане на министъра на вътрешните работи, каза министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев по време на изслушване в ресорната парламентарна комисия, където е с екипа си и с и.ф. главен секретар на МВР Любомир Николов.

Демерджиев припомни, че в звеното има около 40 бивши служители, които са загубили доверието на ръководството. По думите му на тях не се поставят отговорни задачи и резултатите от работата им са малко известни.

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Министърът посочи, че възнагражденията на бившите ръководни служители в звеното са изключително големи. Той добави, че всеки един от тях ще бъде насочен там, където ще бъде полезен. "Един по един е правена преценка на служителите и ще им бъде предложен пост", каза Демерджиев.

По думите му това е една от структурите в МВР, които са ненужни, като в кратък срок ще бъдат набелязани и други подобни "паразитни" структури и с дублиращи функции.

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Тагове:

Демерджиев разформирова звеното подпомагане министъра
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