Според разктити нови данни от разследване, не само руските бойниции биват изтезавани на фронта, някои от украинските войници също са подлагани на изтезания и пребивани до смърт от собствените си събратя по оръжие.

В тренировъчен център, управляван от 425-и отделен щурмови полк (известен още като "Скеля“), през последните шест месеца са загинали най-малко 25 украински войници, като по много от телата личат следи от побой и забавена медицинска помощ.

Случаи на системно малтретиране

Катерина Лихохляд, репортер в украинската медия "Бабел“, заяви, че реалният брой на загиналите вероятно е по-висок.

Нейното разследване разкрива случаи на системно малтретиране на украински военнослужещи от страна на техните побратимени, които според твърденията ги държат в лагери, наподобяващи тези за военнопленници, оградени с мини и охранявани от пазачи с автоматично оръжие.

Въпреки че по телата има явни следи от насилие, смъртните случаи обикновено се вписват в документите като причинени от "пневмония“ или "сърдечни проблеми“.

"Бабел" съобщи, че членове на "Скеля“, щурмова част, редовно измъчват и бият други членове до смърт. Пред изданието свидетел разказва как високопоставени членове често наричали новите попълнения "за еднократна употреба“. Стигало се е до там, че да е бият помежду си за "забавление на другите".

Твърди се също, че много от мъжете, мобилизирани от "Скеля“, включват наркомани, използващи хероин, както и хора със сериозни заболявания, включително ХИВ, туберкулоза и хепатит C. На зависимите често се отказва така необходимият метадон, докато болните войници рутинно биват лишавани от лекарствата си.

Отказвачите по съвест често са връзвани за дървен стълб в блиндаж.

Има и самоубийства

Олександър Семенов, украински войник, оцелял след престоя си в "Скеля“, е видян в скорошно видео как повдига ризата си, за да покаже на лекарите кървава рана отстрани.

"Пребиват те, завързват те за четириколесен мотоциклет и започват да те влачат по земята", разказва Семенов и добавя, че знае за поне девет случая, станали в рамките на четири дни, в които войници са били доведени до самоубийство.

При един ужасяващ случай войник на име Максим Скипа слага край на живота си, след като е бил пребит толкова жестоко, че лицето му е посиняло и почерняло от ударите.

Семенов разказа, че той е прибрал безжизненото тяло на мъжа.

Само няколко дни след заснемането на видеото със Семенов, той самият умира. Като официална причина за смъртта е посочена "пневмония".

Друг подозрителен смъртен случай, за който съобщава изданието "Бабел“, е този на Дмитро Ковал, починал едва 15 дни след мобилизирането му в поделението. Съпругата му Лилия сподели, че той е бил пребит толкова жестоко, че тя не е могла да разпознае тялото му.

Войник от същото поделение разказа, че Ковал е отказал да служи поради религиозни убеждения: "Удряха го силно по главата. Хващаха го за врата и го хвърляха, след това го вдигаха и пак го хвърляха. Ритаха го и го удряха с юмруци".

Като официална причина за смъртта на войника е посочена кардиомиопатия - заболяване на сърдечния мускул.

Аркадий, жител на украинския град Харков, разказа пред The Times, че е бил принудително отведен в "Скеля“, въпреки че е освободен от военна служба по медицински причини и поради статута си на служител от критично важно значение.

Той сподели, че е бил задържан от маскирани служители на службите за мобилизация близо до дома си. Когато оказал съпротива, бил ударен с коляно в главата, при което загубил няколко зъба.

Аркадий разказа, че след това е бил отведен в тренировъчен лагер в гориста местност в Сумска област, в Северна Украйна. "Чувстваш се като затворник. Периметърът е миниран, а над главите ни летят дронове. Дори когато отиваш до тоалетната, те придружава въоръжен с автомат пазач", рзказва войникът.

Когато той и негов приятел се опитали да избягат, по думите му охранителите открили огън по него и го уцелили в ръката и крака: "Мислех, че това е краят за мен.“

Въпреки това, той някак успял да избяга, прекарвайки часове в лутане из гори и блата, докато бил тежко ранен. Той все още се укрива, но приятелят му нямал същия късмет.

Вместо това приятелят му бил заловен отново, пребит и хвърлен в яма за три седмици.

След публикуването на разследването на "Бабел“, държавните власти заявиха, че проверяват изнесените твърдения.

Главнокомандващият на украинските въоръжени сили Олександър Сирски определи случилото се като "позорно“ и добави, че вече са образувани наказателни производства.

Към момента украинският президент Володимир Зеленски не е коментирал случая.