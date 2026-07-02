Хамид обвини Демерджиев в лъжа и поиска извинение, той отказа

Вътрешният министър Иван Демерджиев отказа да се извини за изнесената от него информация за полет на Делян Пеевски и Десислава Атанасова до Дубай. Темата беше повдигната по време на заседание на парламентарната комисия по вътрешен ред и сигурност, след като депутатът от Движение за права и свободи (ДПС) Хамид Хамид го обвини, че е съобщил неверни данни, и настоя да оттегли думите си.
Хамид заяви, че по време на изслушването министърът три пъти е посочил, че на 5 април 2024 г. Делян Пеевски и Десислава Атанасова са излетели за Дубай с полет на "Империум". Според депутата това не отговаря на истината.
"И двамата знаем, че това е лъжа. Ще се извините ли за тези лъжи, които сте казали днес? Възможно ли е да ви е подвел някой служител и така неволно да сте изрекли тази груба лъжа, защото прекрасно знаем, че това е кампания за очерняне на един опозиционен лидер и на ДПС", обърна се Хамид към вътрешния министър.
Демерджиев отхвърли обвиненията и подчерта, че е цитирал единствено информацията от официална справка, изготвена от компетентните служители на министерството.
"Това, което изчетох, беше справка, която ми е предоставена, и данните, които цитирате, са точно така отразени в справката. Не бих си позволил да изкривявам по никакъв начин информацията, която достига до мен от структурите, компетентни и работещи по случая, и няма как да се извинявам за нещо, което напълно съответства на информацията, съдържаща се в справката", заяви министърът.
Той уточни, че няма как лично да проверява всички регистри и информационни масиви, а работи с предоставените от компетентните структури справки.
"Нямам основания да се съмнявам към този момент. Разбира се, ако вие имате други данни, те ще бъдат проверени", каза още Демерджиев, цитиран от БГНЕС.
В отговор Хамид благодари на министъра за поетия ангажимент да предостави всички поискани преписки и справки по случая. Депутатът заяви, че очаква документите да му бъдат изпратени, след като вече са поискани официално чрез председателя на Народното събрание (НС).Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.