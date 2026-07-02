Хамид обвини Демерджиев в лъжа и поиска извинение, той отказа

Вътрешният министър Иван Демерджиев отказа да се извини за изнесената от него информация за полет на Делян Пеевски и Десислава Атанасова до Дубай. Темата беше повдигната по време на заседание на парламентарната комисия по вътрешен ред и сигурност, след като депутатът от Движение за права и свободи (ДПС) Хамид Хамид го обвини, че е съобщил неверни данни, и настоя да оттегли думите си.

Хамид заяви, че по време на изслушването министърът три пъти е посочил, че на 5 април 2024 г. Делян Пеевски и Десислава Атанасова са излетели за Дубай с полет на "Империум". Според депутата това не отговаря на истината.

"И двамата знаем, че това е лъжа. Ще се извините ли за тези лъжи, които сте казали днес? Възможно ли е да ви е подвел някой служител и така неволно да сте изрекли тази груба лъжа, защото прекрасно знаем, че това е кампания за очерняне на един опозиционен лидер и на ДПС", обърна се Хамид към вътрешния министър.

Демерджиев отхвърли обвиненията и подчерта, че е цитирал единствено информацията от официална справка, изготвена от компетентните служители на министерството.

"Това, което изчетох, беше справка, която ми е предоставена, и данните, които цитирате, са точно така отразени в справката. Не бих си позволил да изкривявам по никакъв начин информацията, която достига до мен от структурите, компетентни и работещи по случая, и няма как да се извинявам за нещо, което напълно съответства на информацията, съдържаща се в справката", заяви министърът.

Той уточни, че няма как лично да проверява всички регистри и информационни масиви, а работи с предоставените от компетентните структури справки.

"Нямам основания да се съмнявам към този момент. Разбира се, ако вие имате други данни, те ще бъдат проверени", каза още Демерджиев, цитиран от БГНЕС.

В отговор Хамид благодари на министъра за поетия ангажимент да предостави всички поискани преписки и справки по случая. Депутатът заяви, че очаква документите да му бъдат изпратени, след като вече са поискани официално чрез председателя на Народното събрание (НС).