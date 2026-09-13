В очакване на война: Дания подготвя свещениците си за 20 военни погребения на ден

Дания подготвя енорийски свещеници от цялата страна да поемат организацията на голям брой военни погребения в случай на мащабна война в Европа, като се разглеждат сценарии, при които в най-тежките дни биха могли да загинат между 10 и 20 датски войници.

Според датската телевизия TV 2 инициативата е стартирана от Томас Х. Бек - ръководител на военните свещеници в Дания. Тя е провокирана от опасения относно евентуален военен сблъсък по източния фланг на НАТО, включително в балтийските държави, където са дислоцирани датски войски.

"В случай на мащабна война лесно мога да си представя, че в най-тежките дни ще имаме 10-20 жертви. Важно е да сме подготвени да се справим с такава ситуация", заяви Бек . "Военните свещеници няма да могат да се справят сами с тази задача."

Към момента Дания разполага с около 95 военни свещеници, докато в страната служат приблизително 2000 енорийски свещеници

Очаква се от януари военните свещеници да започнат обучение на гражданското духовенство как да приемат телата на загиналите войници, да извършват военни погребения и да съобщават за смъртните случаи на близките.

Обучението ще обхване и военните традиции, свързани с погребенията, включително използването на датския национален флаг, военни шапки, саби и медали. Програмата, наречена "Народна църква и отбрана", е получила финансиране в размер на 1,8 милиона датски крони от Министерството на отбраната на Дания.

Бек отбеляза, че опитът на Дания в Афганистан е свързан с много по-малко жертви в сравнение с тези, които биха могли да възникнат при мащабна война в Европа.

"По време на войната в Афганистан имахме само по няколко смъртни случая годишно, с които военните свещеници на датските въоръжени сили можеха лесно да се справят", каза той. "Поучавайки се от опита на войната в Украйна, в бъдеще може да се сблъскаме с много по-голям брой жертви. Тогава ще възникне необходимост и други свещеници в страната да могат да приемат телата на загиналите войници и да извършват военни погребения."

Телевизия TV 2 съобщи, че прогнозата за броя на жертвите се отнася за евентуален военен конфликт в чужбина, а не за бойни действия на датска територия. Към момента Службата за военно разузнаване на Дания преценява, че "няма заплаха от конвенционално военно нападение срещу Кралство Дания".

Подготовката се извършва на фона на засилването на датското военно присъствие в балтийския регион. Датските сили са разположили боен батальон в Латвия като част от мерките на НАТО за отбрана на източния фланг.

TV 2 също така съобщи, че по-рано тази година датски военни свещеници са участвали в шведско военно учение, включващо сценарий с 500 загинали войници. Ученията са обхващали процедури за идентифициране на телата, поставяне на загиналите в чували за трупове и организиране на погребения.

"Имаме много какво да научим както от шведите, така и от финландците, що се отнася до мащабни учения", каза Бек.

Швеция също е разработила по-обхватни планове за погребения във военно време

На остров Готланд църковните власти са подготвили процедури за погребване на до 3000 души при военен конфликт, включително възможност за използване на временни гробове, преди телата по-късно да бъдат пренесени в родните им енории.

Бек подчерта, че данните за Дания остават прогнозни, а не представляват официална прогноза за броя на жертвите. TV 2 отбеляза, че датските власти рядко обсъждат публично потенциалните загуби във военно време, тъй като подобни сценарии обикновено се третират като поверителна част от военното планиране.

Полша също е засилила подготовката си за евентуален конфликт с Русия. През август полският заместник-министър на отбраната Цезари Томчик заяви, че Варшава се „подготвя за война“, като предупреди, че в рамките на няколко месеца е възможна мащабна руска провокация, докато Полша укрепва въоръжените си сили, критичната си инфраструктура и отбраната по източния фланг на НАТО.