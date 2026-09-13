За пореден път Ботев Враца спъна Левски

Шампионът на България Левски допусна първата си грешна стъпка през сезона в Първа лига. "Сините" завършиха 0:0 при гостуването си на Ботев Враца в двубой от 9-ия кръг и прекъснаха серията си от 8 поредни победи.

На стадион "Христо Ботев" и двата отбора имаха добри възможности да стигнат до гол, но вратарите Марин Орлинов и Светослав Вуцов се представиха на висота и запазиха мрежите си сухи.

През първото полувреме домакините успяха да изпратят топката във вратата на Левски чрез Хуан Переа, но попадението беше отменено заради засада.

До края нито един от двата тима не успя да намери път към гола и срещата завърши без победител.

Така за втори пореден сезон Ботев Враца не позволи на Левски да спечели на стадион "Христо Ботев", като и този път двубоят завърши 0:0.

Равенството сложи край на впечатляващата серия на шампионите от 8 поредни победи от началото на сезона.

Въпреки загубените точки Левски остава лидер в класирането с 25 точки – 5 повече от ЦСКА и Лудогорец, които са с мач по-малко. Ботев Враца е на 9-о място с 8 точки.

Още спортни новини четете на сайта ни Gol.bg