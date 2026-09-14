Какви капани крие онлайн търговията?

Онлайн тъговията стана глобална и европейските, в частност българските, онлайн търговци са изложени на нелоялна конкуренция, най-вече от Азия, но също и от Турция и други страни. Налагането на санкции на тези търговци остава предизвикателство, затова не можем да разчитаме само на наказания и глоби за измамниците, потребителите също трябва да познават добре правата си, да са обучени, за да оказват натиск върху пазара или поне да не се поддават на манипулации. Това коментира д-р Богомил Николов, изпълнителен директор на Българска национална асоциация „Активни потребители“, в предаването „Бизнес старт“ по Bloomberg TV Bulgaria с водещ Роселина Петкова.

Приетите от парламента на второ четене промени в Закона за защита на потребителите, които се отнасят до онлайн сключването на договори за финансови услуги, имат за цел на първо място да намалят измамите, тъй като онлайн средата е изключително благоприятна за всякакъв вид измами, отбеляза Николов и добави, че при финансовите услуги рискът е най-голям, тъй като с два-три клика потребителят може да се окаже страна по договор, от който след това трудно може да излезе.

Новите разпоредби дават по-голяма яснота на потребителите и намаляват възможността за визуални и текстови манипулации на по-лековерните или необразованите сред тях, посочи събеседникът.

Едно от нововъведенията е, че

правото на отказ, което потребителите имат по закон в 14-дневен срок,

трябва да бъде по-ясно оповестено със специален бутон на сайта на търговците, който да отвежда към нужната информация, отбеляза той. Потребителите масово не познават това свое право и го прилагат погрешно, добави Николов.

„Законовите промени намаляват рисковете, но да не забравяме, че от другата страна винаги има изобретателност. Възможно е да се появят нови техники за манипулация, затова е важно наред със законодателните техники да вървят и програми за обучение на потребителите.“

Два са най-масовите вида спорове между търговци и потребители – относно правото на потребителите за връщане на стоката и правото им на рекламация и ремонт, когато тя е в гаранция и има дефект, съобщи Николов.

В закона са изброени редица манипулативни техники, но гостът подчерта, че несъмнено ще се появят нови, тъй като изобретателността на измамниците върви една крачка пред законите.

„Голяма част от измамите идват от търговци, базирани далеч извън ЕС,

често в недосегаеми офшорни зони. Затова е невъзможно да им се наложат актове и да им се връчат глоби. Може само да бъде ограничен достъпът на такива сайтове до България, което е предвидено в една от многобройните поправки на Закона за защита на потребителите.“

Комисията за защита на потребителите (КЗП) ще може да спира такива сайтове, които не изпълняват законовите изисквания, след като сигнализира съответната полицейска служба. В рамките на часове тя може да спре сайта и той да стане невидим в България, обясни Николов. Но при социалните мрежи, където също има търговски практики, спирането е по-трудно и те ще останат по-уязвимо място, добави той.

AI агентите - следващата голяма революция в търговията

Ниските цени на стоките през китайските платформи за електронна търговия са примамливи, но потребителите купуват и риска, който върви с тях, изтъкна събеседникът. Той посочи изследвания на потребителски организации в Европа, според които голяма част от стоките, които се продават директно през платформите, са опасни, тъй като не са подложени на митнически контрол при влизането си в ЕС.

Китайските производители вероятно също са добросъвестни, но не са запознати с изискванията към стоките в Европа. Затова хората трябва да разберат, че понякога е по-добре да платят няколко евро повече, но да са сигурни, отколкото да поемат риска, който съпътства търговията в платформите, отбеляза Николов.

Според него следващата голяма революция в търговията ще бъде пазаруването директно от AI агенти, които имат достъп до разплащателната карта на потребителите. Тогава морето от изисквания, свързано с информацията, ще стане излишно за потребителя, тъй като той ще разчита изцяло на агента.

„Това не е далечна фантастика, а може да стане факт още тази година. Преходът вероятно ще бъде свързан с нови рискове за потребителите.“

Но пазаруването чрез AI агенти може да има и положителна страна, тъй като те биха могли да преценяват по-добре китайския риск, счита Николов.

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