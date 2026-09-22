Проливни дъждове в Япония отнеха живота на двама души (СНИМКИ)

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Проливните дъждове, донесени от мощен тайфун, връхлетял тихоокеанското крайбрежие на Япония, предизвикаха свлачища, отнели живота на двама души и оставили четирима в неизвестност, съобщи във вторник обществената телевизия NHK. Стихията прекъсна и електрозахранването на близо 50 хиляди домакинства, предава Ройтерс.

Тайфунът "Дуджуан“ е поредното екстремно метеорологично явление през година, белязана от необичайно силни дъждове, наводнения и тропически циклони, засегнали региони по целия свят – от Източна Азия до Северна Америка и Европа.

Жена на възраст над 60 години загина, след като кална маса нахлу в дома ѝ в град Йокосука (регион Канто) вследствие на свлачища в префектурите Канагава и Чиба, съобщиха медиите.

Спасителни екипи разчистваха отломки в град Миура (също в префектура Канагава, южно от столицата Токио), докато издирваха изчезнал човек в къща, засегната от свлачище.

Местен жител разчистваше наслоявания от тежка кал по близка улица, след като тайфунът се придвижи на североизток, отдалечавайки се от Япония.

Близо 50 хиляди домакинства в региона са без електричество, се посочва в изявление на компанията Tokyo Electric Power Co.