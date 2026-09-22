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Трагедия на Октоберфест: Работник загина след инцидент с атракцион

Работникът е починал от тежки наранявания

22.09.2026 | 10:23 ч. 1
EPA/БГНЕС

EPA/БГНЕС

Служител, обслужващ атракцион на Октоберфест в Мюнхен, почина от тежки наранявания, получени при инцидент, съобщи полицията рано във вторник, цитирана от ДПА.

Властите разследват обстоятелствата около предполагаемата трудова злополука, станала в понеделник вечерта. Пътниците не са били изложени на опасност, уточниха от полицията.

Инцидентът е станал на атракцион тип "кула за свободно падане“, при който пътниците се издигат високо във въздуха, преди кабината да се спусне рязко надолу.

Според полицията служителят вероятно се е намирал на място, където не е трябвало да бъде, след което е бил ударен и евентуално притиснат.

На 52-годишния мъж е оказана спешна помощ на място и той е откаран в болница с опасност за живота, но по-късно е починал.

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Екип за психологическа помощ е оказал подкрепа на свидетелите на инцидента. Районът около атракциона е бил отцепен по време на мащабната спасителна операция.

191-вото издание на Октоберфест започна в събота и продължава до 4 октомври. Всяка година световноизвестният фестивал на бирата се посещава от над 6 милиона души.

Около 600 полицейски служители и стотици охранители са ангажирани с осигуряването на реда по време на фестивала.

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Октоберфест Мюнхен работник атракцион инцидент
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