С едно евро е поскъпнала потребителската кошница

Данните на Държавната комисия по стокови борси и тържища съобщава, че за изминалата седмица потребителската кошница е поскъпнала с едно евро, съобщава БНТ.

С повече от 23% се е увеличила цената на краставиците, с близо 19 - на прасковите. Сериозно увеличение има при захарта и картофите.

Тази седмица се отчита поевтиняване с 12% на гроздето, зелената салата и ябълките с над 5,5 на сто. По-евтини са лимоните.

Остават сериозни разликите между цените на едни и същи хранителни продукти в различни градове у нас. Така например килограм захар в Добрич струва 74 евроцента, а в Смолян - 1 евро. Най-евтино е брашното във Враца, а най-скъпо в Пловдив. Килограм кашкавал струва най-малко в Добрич, а най-много във Велико Търново.