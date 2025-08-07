Израел май потвърди плана за пълно превземане на Газа

Премиерът Бенямин Нетаняху изглежда потвърди, че Израел иска да поеме контрола над цялата ивица Газа преди ключова среща на кабинета по сигурността на страната, съобщиха Ройтерс и ДПА.

В интервю за американската телевизия "Фокс Нюз" Нетаняху посочи, че Израел планира да поеме контрола над ивицата Газа, но не за постоянно.

"Не искаме да запазим (Газа за нас). Искаме да имаме периметър за сигурност, но не искаме да я управляваме. Искаме да я предадем на арабските сили", обясни израелският премиер.

Интервюто бе дадено на фона на предстоящата среща на израелския съвет за сигурност, който ще заседава тази вечер по въпроса за потенциалните планове за окупация на ивицата Газа.

Началникът на Генералния щаб на Израелските сили за отбрана (ЦАХАЛ) Еял Замир отбеляза, че военните не са съгласни територията да бъде окупирана, и обеща да защитава тази позиция на заседанието.

"Занимаваме се с въпроси на живот и смърт, в защита на страната, и го правим, докато гледаме към нашите войници и граждани в Израел. Ще продължим да действаме с отговорност, почтеност и решителност, имайки предвид само сигурността и благополучието на Израел", заяви той.

"За да гарантираме нашата сигурност, възнамеряваме да отстраним "Хамас" оттам, да дадем възможност на населението да се освободи от Газа и да я предадем на гражданско управление, което не е на "Хамас" и не е на някой, който се обявява за унищожаването на Израел", заяви Нетаняху пред "Фокс Нюз".

"Това е, което искаме да направим", каза Нетаняху в откъс от интервюто. "Искаме да освободим себе си и да освободим народа на Газа от ужасния терор на "Хамас"".

През последните дни се разпространиха съобщения за подкрепата на Нетаняху за пълна окупация на територията, въпреки съпротивата на ръководството на армията.

Очаква се решението да бъде взето след заседанието на кабинета по сигурността днес вечерта.

Смята се, че Израел контролира около 75% от до голяма степен разрушената територия, която е дом на около 2 млн. палестинци.

Пълната окупация може да отнеме на израелските военни до шест месеца, за да бъде осъществена, пише БТА.