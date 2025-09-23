Доклад: Президентът Тръмп води културна война срещу Европа

Администрацията на Тръмп води културна война срещу Европа, като агресивно промотира политическите и идеологически съюзници на движението MAGA на континента и публично унижава ЕС на световната сцена, заключава съвместен доклад на Европейския съвет по външни отношения (ECFR) и Европейската културна фондация.

Изследването твърди, че президентът на САЩ активно се стреми да се намеси в европейските избори, да трансформира трансатлантическите отношения към консервативни ценности и да обедини десните популисти на Европа около темата за свободата на словото.

Докладът предполага, че разделенията, колебанията и подходът "ласкаене, успокояване, разсейване" на лидерите на ЕС в отношенията с Тръмп само са насърчили подобно отношение.

Използвайки изследвания и анкети от всички 27 държави членки на ЕС, се твърди, че достатъчно от тях имат проевропейски правителства – и европейското обществено настроение е достатъчно силно – за да може блокът да се изправи и да “защити Европа, която пише свой собствен сценарий“.

Докладът сравнява позицията на Европа с тази на централния герой в “Шоуто на Труман“, който в крайна сметка осъзнава, че е в телевизионен сериал, чийто единствен приоритет е да повиши рейтингите си, и трябва да реши дали да напусне комфорта на единствената реалност, която познава.

В него се твърди, че лидерите на ЕС изразходват твърде много енергия, реагирайки на кризи, сценаризирани от Тръмп и неговите европейски съюзници – като Виктор Орбан в Унгария, Джорджия Мелони в Италия или Роберт Фицо в Словакия – от тарифни заплахи и спорове за свобода на словото до разходи за сигурност и страхове от миграция.

"В културната война на Тръмп самата Европа е мишена", каза Павел Зерка от ECFR, посочвайки обвинението на Джей Ди Ванс от февруари 2025 година, че Европа "се оттегля от фундаменталните споделени ценности", като момента, в който културната война е открито обявена.

Речта на Ванс на Мюнхенската конференция по сигурността разкри намерението на Вашингтон да се намеси в изборите, да представи отношенията между САЩ и ЕС като “ценностно разделение“ и да направи свободата на словото сплотяващия призив за партиите, които подкрепят каузата на Мага в Европа, каза Зерка.

Оттогава Тръмп “допълнително разкри ролята си в това отношение, като изключи лидерите на ЕС от преговорите за бъдещето на Украйна, атакува водещи политически партии на целия континент и изнудва брюкселските институции в търговските преговори“, добави той, цитиран от The Guardian.

Докладът цитира Полша като пример за това как Тръмп се опитва да “премести идеологическия център на тежестта на европейската политика“, като приветства Карол Навроцки, националистическия кандидат за президент, в Белия дом и го рекламира в социалните медии.

В него се цитира и призивът на служителя на Държавния департамент на САЩ Самюъл Самсон към “цивилизационни съюзници в Европа“, твърдяно като “огнище на дигитална цензура, масова миграция, ограничения на религиозната свобода и други посегателства срещу демократичното самоуправление“.

Зерка твърди, че културната война се разиграва на две нива: идеологически конфликт за ценностите, които са в основата на европейската политика, но също и “борба за достойнството, доверието и идентичността на Европа като автономен играч на световната сцена“.

Брюксел и останалите европейски столици трябва “да приемат, че са в културна война – с Европа като мишена“ и да действат съответно, каза той. “Това не означава, че Европа трябва да провокира Тръмп на всяка крачка. Понякога е необходимо да се купи време.“

Но като се възползва от силните си страни, блокът може "да процъфтява, вместо да страда в световен ред, чиято дестабилизация е ускорена от президента на САЩ".

Проучването показва, че условията са “узрели“ европейските лидери да напуснат “филмовия комплект“ на Тръмп. Анкетите показват, че европейските настроения – чувството за принадлежност към общо пространство, споделяне на общо бъдеще и придържане към общи ценности – са силни, се казва в него.

Данните от Евробарометър показват, че доверието на гражданите в ЕС е на най-високо ниво от 2007 г. насам и се е увеличило в 12 страни – най-рязко в Швеция, Франция, Дания и Португалия – откакто Тръмп се завърна в Белия дом. Мнозинството в почти всички се чувстват привързани към ЕС.

Почти няма партия, която да иска да напусне ЕС, а мнозинството във всички страни с изключение на три (Румъния, Полша и Чехия) казват, че ролята на ЕС в защитата на европейските граждани от глобални кризи и рискове за сигурността трябва да стане по-важна.

Проучване на ECFR от май също разкри широка подкрепа за по-големи европейски разходи за отбрана и военна автономия от САЩ, както и нарастващо усещане, че Европа и САЩ представляват “два различни модела на демокрация“.

Въпреки че тази картина далеч не е еднаква, Зарка твърди, че никоя държава членка няма да избегне въздействието на културната война, призовавайки дори евроскептичните лидери да осъзнаят, че ЕС е “единствената рамка, в която могат да защитят националния си суверенитет и просперитет“.

Националните лидери трябва да отхвърлят ласкателството като стратегия към Тръмп, дори ако това увеличава трансатлантическото напрежение, а Европейската комисия “трябва да бъде смела“ и да използва инструменти като Закона за цифровите услуги и инструменти за търговия.

"Това е култура, глупако!" спешно трябва да навлезе в начина на мислене на европейските лидери", каза Андре Уилкенс от Европейската културна фондация. "Европейското настроение не е абстрактен утопизъм. Става въпрос за истински чувства към Европа и готовността на европейците да се борят за нея."