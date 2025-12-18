АI балонът на Тръмп: Двете оръжия, с които ЕС може да съсипе икономиката на САЩ

Дълбокото и крещящо предателство, съдържащо се в новата стратегия за национална сигурност на администрацията на Доналд Тръмп, която твърди, че Европа е в "цивилизационен упадък" и призовава за "култивиране на съпротива" и насърчаване на възхода на националистически партии, показва пределно ясно, че Съединените щати са се превърнали в противник на Европа. Добрата новина е, че в тази борба европейците разполагат с два актива, с които биха могли да наклонят везните в своя полза.

Залогът на Вашингтон върху изкуствения интелект е толкова голям, че пенсията на всеки гласоподавател на MAGA сега зависи пряко от оцеляването на крехкия "AI балон". Инвестициите в изкуствен интелект в САЩ станаха толкова важни за поддържането на икономическия растеж, колкото и потребителските разходи на американците, подхранвайки почти целия растеж на БВП през първата половина на тази година.

Без инвестиции в AI, БВП на Съединените щати щеше да нарасне само с 0,1%, което показва, че въпреки големите постижения, с които Тръмп се хвали, икономиката е доста нестабилна.

Неговата политическа коалиция също не се справя много по-добре. През юли и отново този месец Тръмп не успя да принуди републиканците в Сената да приемат законодателство, което би попречило на щатите в САЩ да прилагат собствените си закони, регулиращи изкуствения интелект.

Крилото на MAGA, водено от Стив Банън, се опасява, че изкуственият интелект ще доведе до масови загуби на работни места и ще представлява сериозни рискове за децата, използващи цифрови платформи. А гласоподавателите на MAGA, по-специално, са несигурни относн политическото влияние, което големите технологични компании са придобили.

Холандската компания, от която зависят всички американски технологични гиганти

Председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен има две важни "карти", които може да изиграе, за да спука "балона на изкуствения интелект", което би предизвикало криза в лагера на Тръмп, както е показано в анализ, публикуван в The Guardian.

Холандската компания ASML има глобален монопол върху сложните машини, необходими за създаването на най-модерните микрочипове в света. Те са от съществено значение за технологични гиганти като Nvidia, която сега се превърна в най-ценната компания в света, превръщайки се в първата, която надмина границата от 5 трилиона долара.

Ако Европа спре да изнася за САЩ системи за литография с екстремни ултравиолетови (EUV) лъчи, произведени от ASML, това би било болезнен удар за холандската икономика, но би било много по-лошо за Тръмп. Масивните инвестиции на Съединените щати в изкуствен интелект и центровете за данни, критични за функционирането на изкуствения интелект, ще се сблъскат с провал, ако Европа ограничи или напълно блокира износа за САЩ – и за Тайван, където Nvidia произвежда най-модерните си чипове.

Използвайки този актив, Европа има способността да контролира колко расте американската икономика – или колко се свива.

Големи американски технологични компании са изключително уязвими към разпоредбите на ЕС за данните

Вторият актив, който много по-лесен за използване, е прилагането на правилата на ЕС за цифровите пазари и услуги, което ще засегне големите американски технологични компании. Големи компании като Google са изключително уязвими към прилагането на основните разпоредби за данните. В същото време Meta не успя да обясни в съда в САЩ какво правят вътрешните ѝ системи с данните на потребителите си, кой може да има достъп до тях и с каква цел.

Този дигитален "Див Запад" позволява на големите технологични компании да обучават своите модели с изкуствен интелект, използвайки огромни количества данни. Тези практики са незаконни в Европа, където компаниите трябва внимателно да наблюдават и да носят отговорност за начина, по който използват личните данни на потребителите.

Всичко, което Брюксел трябва да направи, е да предприеме решителни действия срещу Ирландия, която от години позволява на американски технологични компании да заобикалят правилата на ЕС, и последствията ще се усетят незабавно.

Ако ЕС имаше смелостта да окаже този натиск, американските технологични компании ще трябва да преструктурират технологиите си от нулата, за да управляват правилно данните. Освен това ще трябва да кажат на инвеститорите, че техните инструменти с изкуствен интелект няма да бъдат достъпни на ценния европейски пазар, докато тези компании не спазват правилата на ЕС.

Европа научи, че предпазливостта не е печеливша стратегия в отношенията със САЩ

"Балонът на изкуствения интелект" най-вероятно няма да преживее този двоен шок и последствията ще бъдат усетени от американските избиратели. Все по-авторитарният Тръмп, неспособен да изпълни обещанията си да създаде стабилна икономика поради близостта си с технологичната индустрия, мразена от феновете на MAGA, ще става все по-непопулярен, което ще се отрази на резултатите, които републиканците ще постигнат на изборите за Конгрес догодина.

Европейците научиха, че ако се подчиняват на Тръмп, те само го насърчават да бъде по-агресивен. Крайната реакция на лидерите на MAGA на относително малката глоба от 120-те милиона евро, които Европейската комисия наложи на компанията X на Илон Мъск, показват, че предпазливостта не е печеливша стратегия в отношенията със САЩ.

Първоначално предложеният от Тръмп мирен план за Украйна разсея всяка илюзия, че Съединените щати отново ще се ангажират да помогнат на Европа, ако страните от ЕС направят отстъпки. Сега, когато демокрацията е подложена на сериозно изпитание, европейските страни трябва да се присъединят към държави като Индия, Бразилия или Китай, които не позволиха да бъдат стъпкани от Тръмп и се бориха, пише Джони Райън, директор на Enforce, звено на Ирландския съвет за граждански свободи, най-старата независима организация за правата на човека в Ирландия.

Бразилският президент Луис Инасио Лула да Силва категорично се противопостави на Тръмп, а сега администрацията на Вашингтон се въздържа от критики към Бразилия и има голям шанс двете страни да постигнат споразумение за намаляване на тарифите в следващите преговори.

Тръмп заяви този месец, че смята европейските лидери за слаби. Той смята, че те са неспособни да защитят свободите и демокрацията, за които европейците се бориха усилено. Досега слабата реакция на Европа потвърждава подозренията на американския президент. Но това, което Тръмп все още не разбира, е, че Фон дер Лайен може по всяко време да удари икономиката на Съединените щати, като по този начин повлияе на политическото оцеляване на настоящата администрация във Вашингтон, и че Европа може да спечели тази битка, ако има смелостта да използва своите аса в ръкава.