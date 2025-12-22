Как комедийната клика на Зеленски се превърна в политическа пречка

По време на президентската кампания, която щеше да го катапултира на власт, Володимир Зеленски каза на украинците, че неговата администрация ще бъде различна от предишните.

Кронизмът и корупцията, отдавна ендемични в политиката на страната, ще бъдат премахнати, закани се той. "Не на непотизма и приятелите на властта", гласеше един от често повтаряните лозунги. Това беше обещание, което той наруши почти веднага. В рамките на една година след убедителната победа през април 2019 г., новият президент назначи на висши държавни позиции 15 души, свързани с комедийната му трупа "Квартал 95".

Години наред той защитаваше това решение, като аргументираше необходимостта да се обгради с хора, на които може да се довери. Сега обаче, на фона на корупционен скандал, съсредоточен около фигури, работили със Зеленски в развлекателната индустрия, това е решение, което заплашва да доведе до катастрофа за неговото президентство и военните усилия.

Миналия месец украинските антикорупционни агенции обвиниха Тимур Миндич, бившия бизнес партньор на Зеленски и съсобственик на "Квартал 95", в организиране на схема за присвояване на средства на стойност 100 милиона долара. Миндич е избягал от страната.

Последствията от скандала са сеизмични не само поради естеството на обвиненията, но и поради факта, че той е засегнал сърцето на вътрешния кръг на Зеленски, което е довело до оставката на Андрей Ермак, неговата дясна ръка.

Подобно на Миндич, връзката на Ермак със Зеленски датира от времето им в шоубизнеса, когато фирмата на Ермак е предоставяла правни услуги на "Квартал 95". В правителството той е натрупал ниво на власт, което според мнозина се равнява на това на президента.

"Те прекарваха почти цялото си време заедно. Ермак присъстваше на почти всяка среща, на която Зеленски ходеше", твърди бивш висш член на правителството на Зеленски, добавяйки, че двамата често са си шепнели по време на срещи. "Тренират заедно, пият заедно, празнуват всички празници заедно. Ермак има всички кодове и пароли за живота на Зеленски. Те знаят всичко един за друг."

Въпреки официалната оставка от поста си на ръководител на кабинета преди повече от три седмици, има слухове, че Ермак продължава да служи на президента. Миналата седмица вестник "Украинска правда" съобщи, че той и Зеленски продължават да разговарят по телефона и че Ермак е бил забелязан на входа на президентската резиденция.

Олексий Гончаренко, депутат от опозицията, твърди, че Ермак посещава Зеленски почти всеки ден.

"Разбира се, той няма влиянието, което имаше преди, но постепенно започва да го възвръща", отбелязва той.

Това, че 47-годишният Зеленски разчита толкова много на тези от ранния му живот, е както продукт на украинската политическа система, която предоставя значителни правомощия на президентския кабинет, така и особеност на неговата психология.

"Президентът на Украйна има особен характер", казва Серхий Руденко, журналист и автор на "Зеленски: Биография", пред The Times. "Той се доверява само на тези, които познава добре."

Високопоставеният бивш член на правителството добавя:

"Той е много недоверчив и разчита само на онези, за които знае, че може да контролира, а групата "Квартал" бяха хора, които бяха най-контролируеми. Те го слушат, обожават го, мислят, че е бог. И никога няма да го предадат. Те са напълно послушни."

Произходът на тази динамика се простира 30 години назад до Кривой Рог, провинциалния град в централна Украйна, откъдето е родом Зеленски и където през 1994 г., като 16-годишен, се присъединява към местен комедиен екип, който участва в ежегодно телевизионно състезание, наречено "Клуб за веселите и изобретателните", известно като КВН.

Основан от СССР в началото на 60-те години на миналия век и популярен в Русия и до днес, КВН противопоставя отбори един срещу друг в битка на хумор и остроумие. През 1997 г. отборът на Зеленски е коронясан за шампион благодарение на музикален скеч, композиран от бъдещия президент.

"Квартал 95", кръстен на областта Кривой Рог, произлиза от този печеливш отбор

В следващите години трупата доминира в света на украинските леки забавления, появявайки се по телевизионните екрани всяка събота вечер с изключително популярното шоу "Вечерен квартал", в което актьорите изпълняват комедийни скечове и песни и танци.

Политиците често са обект на шеги. В един скеч от 2014 г. Зеленски играе ролята на предполагаемата любовница на Путин, Алина Кабаева, като се кара на руския лидер, че се прибира късно. Когато той отговори, че обсъжда руската инвазия в Крим с министъра на отбраната си, Зеленски, подобно на Кабаева, отговори: "За глупак ли ме вземаш? Гледам как се случват нещата и няма руска армия в Крим" - пиеса с кремълската пропаганда, която отрича, че силите ѝ са навлезли в Украйна.

Но най-голямото постижение на "Квартал 95" е "Слуга на народа", телевизионна програма с невероятен сюжет, а по-късно и филм, в който Василий Холобородко, учител, изигран от Зеленски, е избран за президент, след като видеоклип, в който той се оплаква от корупцията в правителството, става популярен.

Идеята, че самият Зеленски може да се кандидатира за поста, беше толкова карнавална, че той стартира кампанията си през 2019 г. с думите: "Не се шегувам." Скоро след победата обаче стана ясно, че предизборното му обещание да се отърве от кумовството от миналото е било кухо.

Сред тези, на които бяха дадени висши позиции, беше Иван Баканов, приятел от детството и ранен другар от "Квартал", който беше назначен за началник на службата за сигурност. Сергий Шефир, съосновател на "Квартал 95", беше назначен за първи помощник на президента. Сергий Трофимов, изпълнителен продуцент на "Квартал 95", беше назначен за първи заместник-началник на президентския кабинет. Сергий Сивохо, креативният продуцент на студиото, беше назначен за съветник на секретаря на Съвета за национална сигурност и отбрана. Юрий Костюк, сценарист на "Слуга на народа", стана заместник-началник на президентския кабинет.

От тези 15 бивши сътрудници на "Квартал", на които са дадени висши постове, девет оттогава са уволнени, включително Баканов, Шефир, Трофимов и Сивохо.

Ярослава Барбиери, научен сътрудник в Chatham House, казва, че един от големите парадокси на неговото президентство е, че позиционирайки се като аутсайдер, който черпи опит извън политиката, Зеленски в крайна сметка е подражавал на методите на старата гвардия.

"Първоначално фактът, че един комик може да се издигне до президент, се разглеждаше като чудесен пример за това как Украйна е място, където всичко е възможно", обяснява тя. "Но сега неговото президентство се разглежда като продължение на стария съветски начин на правене на нещата."

Корупционни скандали са се случвали и са отминавали и преди, но най-вредното в настоящата криза е близостта ѝ до седалището на властта, която предоставя на руските пропагандисти готови реплики. По-важното обаче е, че тя може да повдигне въпроси пред съюзниците на Украйна в момент, когато страната иска дългосрочен план за стабилизиране на фронта и икономиката.

"За партньорите на Украйна въпросът табу сега не е дали корупцията е повсеместна", написа Александър Роднянски, който беше икономически съветник на Зеленски, в неотдавнашна колонка с мнения за The Economist. "А дали настоящото ръководство все още е част от решението или е станало част от проблема."