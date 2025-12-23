Като диво животно на сватба: Британец отхапа пръсти на друг мъж по време на бой

Мъж от Обединеното кралство бе осъден на 5 години затвор, след като отхапал пръста на гост по време на сватбата на най-добрия си приятел.

Съдия Иън Прингъл произнесе присъдата срещу 33-годишния Даниел Пийзнел, който беше признат за виновен за причиняване на тежка телесна повреда от Кралския съд в Оксфорд в четвъртък, 18 декември.

Пийзнел е бил арестуван и обвинен, след като по време на сбиване през май 2023 г. е ухапал пръстите на Стивън Диксън - чичото на най-добрия му приятел Питър Грийн. В резултат на инцидента един от пръстите на Диксън е бил ампутиран. 33-годишният Пийзнел, баща на четири деца, е заплашил и полицай, че ще му отхапе носа, след като е бил откаран в болница същия ден, съобщават The Telegraph, Echo News, Daily Mail и People.

Според The Telegraph той му е казал: "Махай се от ръцете ми, или ще ти отхапя шибания нос."

По време на произнасянето на присъдата съдия Прингъл заяви, че Пийзнел е започнал да пие от доста рано през деня, още преди да започне сватбата на Грийн, на която е изпълнявал ролята на шафер. Той продължил да консумира алкохол и по време на тържеството, след което се скарал с бившата си приятелка и бил изведен от сватбата - нещо, което, по думите на съдията, той не приел добре.

Прингъл обясни, че след това Пийзнел се е сбил с организатора на сватбата и с член на персонала. След като бил изведен извън мястото на събитието, той настоявал приятелят му да излезе и да говори с него, а оттам ситуацията ескалирала.

"Ти си мислеше, че той ще бъде мил с теб и ще те покани обратно вътре. Той описа поведението ти тази вечер като поведение на диво животно. Когато стана ясно, че няма да те покани обратно, ти се разгневи и избухна бой", заяви съдия Прингъл.

В този момент Диксън и неговият син се намесили, за да се опитат да държат Даниел спокоен, докато пристигне полицията. Двамата го повалили на земята и го задържали. Точно когато полицията пристигнала, Пийзнел ухапал пръста на Диксън толкова силно, че счупил костта.

Боди камерите, носени от полицаите, са заснели последствията от сбиването, включително мъж, който крещи: "Той му е отхапал половината пръст!" Чува се и жена, която вика: "О, Боже мой!" Видеото показва и полицай, който държи Пийзнел на земята, докато казва: "Може ли да повикате и линейка? Мисля, че на някого са му отхапали пръста." След това се чува как Пийзнел казва на полицая: "Не знам какво съм направил грешно… Кого съм нападнал?"

В съда Даниел Пийзнел отрича да е причинил тежка телесна повреда, но признава други обвинения - за сбиване на обществено място и за отправяне на заплахи към полицейски служител. Неговият адвокат твърди, че се е самозащитавал.

"Очевидно е, че г-н Диксън е правил всичко възможно, за да освободи ръката си. Пийзнел използвал устата си като изключително опасно оръжие, за да осакати пръстите на г-н Диксън", заяви съдията.

Той уточни, че Диксън е получил счупване на костта в края на средния пръст на лявата си ръка, а върхът на съседния пръст е бил липсващ. Той допълни, че средният пръст на лявата ръка също е трябвало да бъде частично ампутиран след инцидента.

При произнасянето на присъдата Прингъл каза на Пийзнел: "Ти казваш, че си дълбоко засрамен и отвратен от поведението си. Трябва да осъзнаеш, че алкохолът и ти сте несъвместими."