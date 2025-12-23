От обещания до окопите: Южноафриканци разказват за войната в Украйна

Южноафриканецът Дубандлела, баща на три деца, беше изпълнен с гордост, когато 20-годишният му син се записа през юли за елитно обучение като VIP бодигард в Русия, пише Ройтерс.

Пет месеца по-късно Дубандлела е отчаян. Синът му е попаднал в предполагаема измама за набиране на кадри, в която той и поне 16 други южноафриканци твърдят, че са били набрани от неуточнена група наемници и изпратени да се присъединят към руските сили в Украйна.

„Виня себе си“, каза Дубандлела, който не е могъл да си позволи да плати университетските такси на сина си, пред Ройтерс в дома си в Дърбан, на източното крайбрежие на Южна Африка.

Руското външно министерство не отговори на писмено искане за коментар по повод предполагаемата измама или настоящите обстоятелства на 17-те южноафриканци.

Говорителят на президента Сирил Рамафоса, Винсент Магвеня, заяви, че случаят „получава най-високото възможно внимание“.

„Процесът по връщането на тези млади мъже остава много деликатен“, каза той. „Те са изложени на сериозна, сериозна опасност за живота си и все още водим преговори с различни власти, както в Русия, така и в Украйна, за да видим как можем да ги освободим от ситуацията, в която се намират.

На телефона на Дубандлела има снимки, които, според него, синът му е изпратил по-рано този месец от място, което той описва като близо до фронтовата линия в източната украинска област Донбас.

На друга снимка синът му се опитва да заспи в бельо на бетонния под на мазе, голямо колкото килер, след като се е скрил от украински дронове. Изглежда толкова слаб, че ребрата му се виждат.

56-годишният Дубандлела отказа да позволи пълното му име или това на сина му да бъдат използвани в тази статия, поради опасения за безопасността на сина му.

Той каза, че синът му му е разказал, че той и други южноафрикански новобранци прекарват целия ден в копане на окопи в студа.

Голяма част от Донбас сега е под контрола на руските сили

и там се водят тежки сражения, откакто Русия нахлу в Украйна през февруари 2022 г.

Измамата, която според Дубандлела е заловила сина му, излезе наяве на 6 ноември, когато Южна Африка съобщи, че е получила сигнали за бедствие от 17 мъже на възраст между 20 и 39 години, които твърдяха, че са заловени в Донбас.

Разследването на измамата от елитна полицейска единица, известна като „Hawks“, се фокусира върху предполагаемото участие на една от дъщерите на бившия президент Джейкъб Зума, Дудузиле Зума-Самбудла.

В полицейска декларация от 24 ноември тя заяви, че е била „жертва на измама”.

Когато новобранците разбраха, че ще отидат на война, „бяхме шокирани“, каза един от тях по телефона от Донбас.

Кения заяви на 12 ноември, че над 200 от нейните граждани се сражават за Русия в Украйна и че агенциите за набиране на войници все още активно работят, за да привлекат още кенийци в конфликта. Властите в Ботсуана заявиха, че двама мъже са били подмамени да се включат във войната с фалшиви обещания за работа.Руското външно министерство не отговори на писмено искане за коментар. Русия не коментира чуждестранните наемници, които се сражават в Украйна.

Министърът на външните работи на Украйна заяви миналия месец, че над 1400 граждани от три дузини африкански страни се сражават на страната на руските сили в Украйна. Русия не предоставя подробности за неруснаците, които се сражават в Украйна.