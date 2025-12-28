Зеленски с нова версия на мирен план в САЩ, какво ще получи от Тръмп?

Украинският президент Володимир Зеленски пристига днес в САЩ и ще се срещне с Доналд Тръмп във Флорида, за да се опита да спечели одобрението на президента на САЩ за поредната версия на мирния план за прекратяване на вече почти четиригодишната война с Русия, предаде Франс прес.

Украинският държавен глава, който пристига с най-новите си предложения за решаване на сложния въпрос за териториите, няма да получи "нищо без мое одобрение", каза американският лидер в петък пред "Политико", с което подготви почвата за срещата. Доналд Тръмп обаче изглеждаше уверен в успеха си.

"Мисля, че нещата ще се развият добре с него. Мисля, че ще се развият добре и с руския президент Владимир Путин", каза стопанинът на Белия дом и добави, че възнамерява да разговаря с колегата си от Кремъл "скоро".

В изказване вчера по време на спирка в Канада украинският лидер изрази надежда, че срещата ще бъде "доста конструктивна", а преди това обсъди темата с европейските съюзници.

Те го увериха в "пълната си подкрепа", каза чрез свой говорител германският канцлер Фридрих Мерц.

Доналд Тръмп ще приеме Зеленски в 13:00 ч. (18:00 ч. по Гринуич), с два часа по-рано от първоначално обявеното. Причина за пренасрочването на началния час на срещата не бе посочена, отбелязва ДПА. Тя ще се състои в Мар а Лаго.

Частното имение в Палм Бийч, където 79-годишният републиканец прекарва почивките си, се превърна в нещо като крило на Белия дом. В понеделник се очаква Тръмп да посрещне там израелския премиер Бенямин Нетаняху.

"Всички идват", възкликна радостно собственикът на имението в интервюто за "Политико".

Нова версия на американския план

Последните разговори тет-а-тет между лидерите на САЩ и Украйна, състояли се през октомври, на които Зеленски безрезултатно поиска ракети "Томахок", не преминаха особено сърдечно, отбелязва Франс прес.

До срещата на върха във Флорида се стига броени дни след като украинският президент представи нова версия на американския план за прекратяване на войната, който след разговори между Киев и Вашингтон бе преработен за неудоволствие на Москва.

След първоначалната визия на документа, която включваше много от руските искания, сегашната според Кремъл е опит на Украйна да "торпилира" преговорите.

В навечерието на срещата във Флорида Москва подложи Киев и околността на обстрел със стотици дронове и десетки ракети; двама души загинаха, а над милион домакинства останаха без електричество. Атаката нагледно показва "руския отговор на нашите усилия за мир", посочи вчера Зеленски.

Доналд Тръмп, който е известен с нетърпеливостта си, не крие раздразнението си от проточването на преговорите, които дотук са характеризират с многобройни срещи и размени на документи, но без резултат.

Той "е крайно недоволен и от двете страни", каза на 11 декември говорителят на Тръмп Каролайн Левит./БТА