По-ниски мита: САЩ облекчават вноса на макаронени изделия

САЩ решиха да намалят спорните антидъмпингови мита върху някои италиански марки макаронени изделия, съобщи италианското външно министерство, цитирано от Bloomberg.

Министерството на търговията на САЩ е предприело тази стъпка преди приключването на антидъмпинговото разследване през март, се посочва в изявление на министерството. Ставките, които бяха временно определени през септември, са спаднали до 2,3% за макаронените изделия La Molisana, около 14% за Garofalo и 9,1% за 11 други производители, от предишната ответна тарифа от почти 92%.

„Преразглеждането на тарифите е знак за признанието от страна на американските власти на готовността на нашите компании да сътрудничат“, заяви министерството. Ставките все още подлежат на промяна в очакване на окончателните заключения от разследването.

La Molisana, Garofalo и други се сблъскват с антидъмпингови тарифи, след като бяха обвинени, че продават продуктите си в САЩ на изкуствено ниски цени. Таксите са в допълнение към базовото мито от 15%, което вече се прилага за повечето износи от Европейския съюз (ЕС) към Америка.