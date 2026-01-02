Сирени заради трус от 6,3 по Рихтер прекъснаха реч на президента на Мексико ВИДЕО

Земетресение с магнитуд 6,3 разтърси южната част на Мексико в петък по време на пресконференцията на президента Клаудия Шейнбаум.

Трусът е бил на дълбочина от едва 10 километра, според Германския изследователски център за геонауки, което може да увеличи потенциала за осезаемо треперене на повърхността.

Шейнбаум говори за туризма от Националния дворец, когато започват да пищят сирените, предупреждаващи за земетресението. Моментът е уловен от живо излъчване, на което се вижда как държавният глава спокойно е дава знак на всички в стаята да се евакуират.

"Останете спокойни", призовава тя.

Жители на щата Гереро и околните райони съобщиха, че са усетили труса.

Шейнбаум каза, че е разговаряла с губернатора на Гереро и е потвърдила, че не са нанесени сериозни щети там или в Мексико Сити.

Así percibió la presidenta Claudia Sheinbaum el sismo y pidió a los asistentes a la mañanera desalojar con tranquilidad. pic.twitter.com/5cNapVQwl8 — JorgeArmandoRocha (@JorgeArmandoR_) January 2, 2026