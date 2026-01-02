IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Сирени заради трус от 6,3 по Рихтер прекъснаха реч на президента на Мексико ВИДЕО

Не са нанесени сериозни щети на Мексико Сити

02.01.2026 | 18:20 ч. 1
Снимка: БГНЕС

Снимка: БГНЕС

Земетресение с магнитуд 6,3 разтърси южната част на Мексико в петък по време на пресконференцията на президента Клаудия Шейнбаум.

Трусът е бил на дълбочина от едва 10 километра, според Германския изследователски център за геонауки, което може да увеличи потенциала за осезаемо треперене на повърхността.

Шейнбаум говори за туризма от Националния дворец, когато започват да пищят сирените, предупреждаващи за земетресението. Моментът е уловен от живо излъчване, на което се вижда как държавният глава спокойно е дава знак на всички в стаята да се евакуират.

"Останете спокойни", призовава тя.

Жители на щата Гереро и околните райони съобщиха, че са усетили труса.

Шейнбаум каза, че е разговаряла с губернатора на Гереро и е потвърдила, че не са нанесени сериозни щети там или в Мексико Сити.

Мексико земетресение сирени Мексико Сити Клаудия Шейнбаум
