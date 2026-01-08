IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
САЩ рушат световния ред, светът не бива да става свърталище на разбойници

Берлин: Демокрацията по света е подложена на атаки, каквито досега никога не е имало

08.01.2026 | 20:41 ч. 23
Снимка: архив, БГНЕС

Снимка: архив, БГНЕС

Германският президент Франк-Валтер Щайнмайер разкритикува днес външната политика на президента на САЩ Доналд Тръмп и призова света да не допуска международният ред да се превърне в "свърталище на крадци", където безскрупулните взимат каквото си пожелаят, предаде Ройтерс. 

В необичайно острото си изказване, което явно се отнасяше до действията на Съединените щати във Венецуела, Щайнмайер, който е бивш външен министър на Германия, каза, че демокрацията по света е подложена на атаки, каквито досега никога не е имало. 

Въпреки че ролята на германския президент е предимно церемониална, думите му имат тежест и той има повече свобода да изразява вижданията си от останалите политици. 

Щайнмайер описа анексията на Крим от Русия и пълномащабното нахлуване в Украйна като историческа повратна точка и каза, че поведението на САЩ представлява втори исторически разлом.

"След това имаме разпад на ценностите от страна на нашия най-важен партньор, САЩ, който всъщност помогна за изграждането на този световен ред", заяви снощи Щайнмайер на събитие.

"Става въпрос за това да се предотврати превръщането на света в свърталище на разбойници, където най-безскрупулните взимат каквото си поискат, а региони или цели държави се третират като собственост на няколко велики сили", добави той.

Щайнмайер подчерта, че в опасни ситуации е нужна активна намеса, а страни като Бразилия и Индия трябва да бъдат убедени в ангажимента си да защитават световния ред.
(БТА)

