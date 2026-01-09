IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Италия е блокирана днес и утре от стачка във въздушния и жп транспорта

Има отмяна на полети и забавяния на наземното движение

09.01.2026 | 07:24 ч. 3
Снимка БГНЕС

Снимка БГНЕС

Италия е блокирана днес и утре от национална стачка във въздушния и железопътния транспорт. Днес стачкува авиокомпанията Easyjet, а от 10:00 ч. до 18:00 ч. местно време авиокомпания Vueling. Протестът на наземния персонал по летищата е от 13:00 ч. до 17:00 ч. местно време, предаде БНР

Всичко това ще създаде неудобства за пътниците през целия ден заради отмяна на полети, забавяния на наземните операции и заради сериозни закъснения на летищата в Милано - „ Линате“ и „Малпенса“, предвид 24-часовия протест там на летищните оператори.

Протестът е организиран от базови синдикати заради неспазване на договорните взаимоотношения. Стачката в железопътния транспорт е 24-часова от 21:00 ч. местно време. Исканията на синдикатите са за повече безопасност и сигурност на служителите в сектора. Значението на обявения още през декември протест се засили още повече, тъй като преди дни до гарата на Болоня беше убит с нож началник-влак.

Стана известно, че на 16 февруари е 24-часовата стачка на пилоти, борден и наземен персонал на националната италианска авиокомпания ITA. 

