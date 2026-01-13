Кой ще спечели от венецуелския петрол?

„Очевидно начело на групата.“ Така Скот Бесент, министърът на финансите на САЩ, описва позицията на Chevron сред нарастващата група инвеститори, надяващи се да се възползват от венецуелския петрол. Желанието да отвори отново индустрията за петролните производители на страната си изигра не малка роля в съдбоносното решение на президента Доналд Тръмп да инсценира падането на Николас Мадуро, силния президент на Венецуела. Плановете на Тръмп да „управлява“ Венецуела зависят от американските петролни компании, добиващи изкопаеми горива от страната. Chevron може би е единственият петролен гигант със значително присъствие на терен за известно време напред. Но множество по-авантюристични фирми също се надяват да спечелят, пише The Economist.

Chevron е в водеща позиция, защото, за разлика от конкурентите си ExxonMobil и Conoco Philips, компанията се задържа във Венецуела въпреки експроприацията от социалистически режим и санкциите, наложени от последователни американски администрации. Майк Уирт, шефът на Chevron, е бил в тясна връзка с г-н Бесент от месеци, уж за да осигури специални изключения от тези санкции, но може би и за да насочи политиката към американска намеса.

Характерът се е отплатил. Неговата фирма е натоварила около 1,7 милиона барела венецуелски суров петрол на танкери през първата седмица на януари, след частичното премахване на американската блокада, най-многото количество, което е успяла да направи от май 2025 г. насам. Тя ще се възползва и от участието в продажбата на 50 милиона складирани барела, на стойност може би 2 милиарда долара, които Америка придобива от Венецуела.

Евентуалната награда може да бъде огромна.

Огромните резерви на Венецуела включват не само петрол на сушата, но и потенциален офшорен бум, подобен на този, който се развива в съседна Гвиана. Крайбрежните води на Венецуела са геоложкото продължение на изобилните дълбоководни нефтени находища на Гвиана, отбелязва Луиза Паласиос от Центъра за глобална енергийна политика към Колумбийския университет – находища, в които ExxonMobil и други инвестират над 60 милиарда долара.

Тъй като администрацията на Тръмп започва да облекчава някои от петролните санкции, вероятно от тази седмица, различни фирми освен Chevron вече проявяват интерес. Индийските рафинерии, които купуват тежкия суров петрол, произвеждан от Венецуела, търсят изгодни сделки. Vitol и Trafigura, два швейцарски търговци на суровини, са придобили лицензи за продажба на венецуелски суров петрол и ще се присъединят към Chevron в предлагането на пазара на съществуващите акции на Венецуела. Но американските милиардери, банкери и големите петролни компании, привлечени от правителствената подкрепа, може би ще спечелят най-много - и някои ще бъдат по-ентусиазирани от други.

Големите петролни компании изглежда ще бъдат най-консервативните. Chevron ще остане и ще расте, като се има предвид, че е стъпила на вратата; фирмата смята, че в рамките на две години може да увеличи наполовина местното си производство от 240 000 барела на ден, произведени съвместно с PDVSA. Но други големи петролни компании може да са по-неохотни. Всякакви сделки, сключени набързо, в крайна сметка могат да бъдат преразгледани. Хелима Крофт от инвестиционната фирма rbc Capital Markets казва, че е „отворен въпрос“ дали Америка ще остане ангажирана с надзора върху петролния сектор на Венецуела след 2028 г., ако бъдеща демократична администрация разгледа внимателно енергийните сделки, подписани сега.

Политическото прикритие е още по-важно заради горчивите спомени от миналото. Exxon и ConocoPhillips все още са недоволни от експроприациите под ръководството на Уго Чавес, които доведоха до огромни загуби и продължителни съдебни дела.Тръмп постави под съмнение идеята за компенсация за минали конфискации на активи.

„Хубаво отписване“, отбеляза той пренебрежително, когато беше попитан за претенциите на Exxon и Conoco, добавяйки, че това е „тяхна вина“. Освен ако няма споразумение, е малко вероятно да потече нов капитал в каквото и да е количество, предупреждава един експерт. И споразумението ще бъде далечно, докато Венецуела е затънала в дългове. Не е изненадващо, че Дарън Уудс, главен изпълнителен директор на Exxon, заяви директно, че Венецуела е „неинвестиционна“ при сегашните условия.

Всичко това обаче изглежда малко вероятно да спре по-авантюристичните фирми да се впуснат във водата.

Фирми за петролни услуги като Halliburton, slb и Baker Hughes, които правят неща като пробиване на нови кладенци и поддръжка на съществуващи за петролни компании, имат опит в работата в най-неблагоприятните петролни райони в света и са нетърпеливи. Същото важи и за по-малките петролни компании. Както в американския шистов район, битуменният пояс на Венецуела в района на Ориноко има много малки находища, които могат да бъдат разработени със скромни инвестиции. „Не ви е нужен балансът на Exxon за тези неща“, казва един експерт.

Също така са заинтересовани магнати с връзки с маги. Сред свръхбогатите личности в орбитата на г-н Тръмп е Хари Сарджънт, петролен и асфалтов магнат, който отдавна култивира връзки както в Каракас, така и в Мар-а-Лаго. Според съобщенията, той съветва администрацията на Тръмп кои фирми трябва да навлязат във Венецуела. Харолд Хам, пионер в шистовия добив от Оклахома, сега се разширява в Аржентина.

Финансистите също могат да бъдат големи печеливши, пряко или косвено. Elliott Investment Management, хедж фонд, управляван от Пол Сингър, голям донор на г-н Тръмп, е сред инвеститорите, които през ноември спечелиха съдебно разпореден търг за Citgo, американско рафинерийно дъщерно дружество на PDVSA, националната петролна компания на Венецуела. Тъй като е оптимизирано за тежкия суров петрол на Венецуела, санкциите понижиха цената. С облекчаването им стойността на Citgo би трябвало да се покачи рязко.

Други инвеститори може да се надяват да се възползват косвено от възстановяването на венецуелския петрол. Десетки милиарди долари в неизпълнени държавни и PDVSA облигации, заедно с големи неплатени арбитражни решения от минали експроприации, сега на практика се търгуват като опция за бъдещо производство на петрол. Ако производството се възстанови, бъдещото правителство е много по-вероятно да уреди стари дългове. Когато са налице риск и несигурност, авантюристите от Уолстрийт никога не са далеч от истината.