Ескалация край Каспийско море: Дронове атакуваха гръцки петролни танкери

Два управлявани от Гърция петролни танкера са ударени от дронове близо до терминала на Каспийския тръбопроводен консорциум, който обработва около 80% от износа на петрол от Казахстан, съобщава Ройтерс, позовавайки се на свои източници.

Единият от танкерите, Delta Harmony, е управляван от гръцката компания Delta Tankers, сочат данните на LSEG, и според източниците се е очаквало да натовари петрол от Tengizchevroil.

Другият танкер, Matilda, се управлява от гръцката компания Thenamaris и се очаква да натовари петрол от Karachaganak, допълват източниците.

Служител на Thenamaris потвърди, че Matilda е бил ударен от два дрона, докато е чакал в баластно състояние на 30 мили от КЗК.

"Няма пострадали, а корабът е претърпял незначителни щети по палубните конструкции според първоначалната оценка, които са напълно поправими. Корабът, който е годен за плаване, в момента отплава от района", заяви служителят на компанията.

Източници от сферата на морската сигурност съобщиха, че според информацията на борда е избухнал пожар, който бързо е бил потушен.

Тръбопроводът CPC доставя петрол до терминала „Южная Озереевка“ в Черно море, близо до Новоросийск в южната част на Русия.