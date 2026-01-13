IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Ескалация край Каспийско море: Дронове атакуваха гръцки петролни танкери

Тръбопроводът CPC доставя петрол до терминала „Южная Озереевка“

13.01.2026 | 14:49 ч. Обновена: 13.01.2026 | 14:51 ч. 25
Снимка: Reuters

Снимка: Reuters

Два управлявани от Гърция петролни танкера са ударени от дронове близо до терминала на Каспийския тръбопроводен консорциум, който обработва около 80% от износа на петрол от Казахстан, съобщава Ройтерс, позовавайки се на свои източници.

Единият от танкерите, Delta Harmony, е управляван от гръцката компания Delta Tankers, сочат данните на LSEG, и според източниците се е очаквало да натовари петрол от Tengizchevroil.

Другият танкер, Matilda, се управлява от гръцката компания Thenamaris и се очаква да натовари петрол от Karachaganak, допълват източниците.

Служител на Thenamaris потвърди, че Matilda е бил ударен от два дрона, докато е чакал в баластно състояние на 30 мили от КЗК.

"Няма пострадали, а корабът е претърпял незначителни щети по палубните конструкции според първоначалната оценка, които са напълно поправими. Корабът, който е годен за плаване, в момента отплава от района", заяви служителят на компанията.

Източници от сферата на морската сигурност съобщиха, че според информацията на борда е избухнал пожар, който бързо е бил потушен.

Тръбопроводът CPC доставя петрол до терминала „Южная Озереевка“ в Черно море, близо до Новоросийск в южната част на Русия.

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

Каспийския тръбопроводен консорциум Гърция Черно море танкери дронове
