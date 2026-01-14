Какво трябва да направят икономиките на свободния пазар през 2026 г.

Изминалата година бележи повратна точка за световната икономика. Икономическото напрежение се засили. Търговските отношения бяха преоценени. Геополитическите баланси се промениха. А Съединените щати ускориха усилията си за възстановяване на вътрешното производство и защита на критичните вериги за доставки.

Въпреки че катаклизмите от 2025 г. разкриха дълбоки недостатъци в системата на свободна търговия и световна икономическа дейност от последните три десетилетия, те създадоха и огромни възможности за преосмисляне и преосмисляне на нашето колективно икономическо бъдеще, пише за TNI Илейн Дезенски, старши директор и ръководител на Центъра за икономическа и финансова сила към Фондацията за защита на демокрациите.

С настъпването на 2026 г. нека се ангажираме с три иновации за по-устойчив, справедлив, отворен и сигурен икономически ред.

Преход от безпроблемна глобализация към почти глобална икономика

В продължение на години пазарните икономики – като тази на Съединените щати – толерираха непазарна конкуренция, която постоянно подкопаваше вътрешните индустриални бази. Държавно управляваните икономики – като тази на Китай – използваха достъпа до чуждестранни потребителски пазари, за да произвеждат свръхпроизводство, да изхвърлят силно субсидирани стоки на изкуствено ниски цени и да изграждат натрапчиви глобални монополи. Резултатът беше изпразнена американска индустрия, потиснати цени и заплати и крехки вериги за доставки.

Противодействието на непазарните манипулации на Китай изискваше силни лекарства, от мита и търговски бариери до контрол върху износа и ограничения върху принудителния труд. Тези решителни стъпки започнаха да нарушават неустойчивото статукво.

Постоянната търговска война не е приемлив резултат. След като сме установили лостове и сме пренастроили очакванията, е време да преосмислим международната търговска система, която предстои.

Съединените щати трябва да поведат прехода към това, което може да се нарече „почти глобална икономика“: система, която остава отворена и до голяма степен свободна, но само за тези, които са готови да следват ясен набор от споделени правила.

Отхвърляйки както тесния изолационизъм, така и наивния глобализъм, трябва да установим рамката, която запазва динамиката на споделената пазарна система, като същевременно ограничава излагането на систематична злоупотреба с непазарните „безгрижници“.

В почти глобална икономика интеграцията би била запазена за страни, които зачитат пазарните принципи. Тези, които разчитат на принуда, изкривяване, подкупи и безкрайни субсидии, биха се сблъскали с обезсърчителни ограничения: високи тарифи; ограничен достъп до капитал, активи и технологии; и, в най-сериозните случаи, пълно изключване от международната финансова и търговска система.

Почти глобалната икономика трябва да започне със Северна Америка и по-широкото Западно полукълбо, което трябва да служи като котва на ребалансирана глобална система, създаваща магнитно привличане за съюзниците в Западна Европа и Източна Азия.

Може ли отстраняването на венецуелския президент Николас Мадуро да отвори пътя към демократичен политически преход?

Повече военни интервенции в Латинска Америка няма да помогнат на Вашингтон да се конкурира с Китай при определянето на бъдещето на Западното полукълбо.

Както показа 2025 г., старите модели и историческите споразумения са недостатъчно доказателство за надеждност, реципрочност и устойчивост на външна принуда.

През 2026 г. Съединените щати трябва да приемат по-целенасочена рамка за икономически съюзи и съгласуване – такава, която дава приоритет на балансираната търговия, координираните бариери пред нелоялните практики, устойчивостта на веригите за доставки и споделените ангажименти за икономическа стабилност и сигурност.

„Прехвърлянето на съюзници“ – системното отделяне на критични вериги за доставки от враждуващите страни – трябва да се превърне в цялостна оперативна стратегия, а не в небрежни теми за разговор. Съединените щати трябва да изискват от нашите съюзници да се ангажират със съгласувана индустриална политика, инвестиционни стимули и търговски рамки, които възнаграждават сътрудничеството между доверени партньори и демотивират зависимостта от непазарни системи.

Чрез връщане на критичен индустриален капацитет в Съединените щати, където е възможно, и разширяване на съвместното производство в съюзническите страни, можем да създадем повече работни места, да намалим стратегическите уязвимости и да зададем стандарт, който други пазарни икономики могат да следват в Северна Америка и извън нея.

Първоначалното обещание на световната икономика не беше просто ефективност, а овластяване на свободните народи и свободните нации. Възстановяването на това обещание ще изисква по-твърди граници, условно сътрудничество и истинска съпротива срещу търговските практики, които подкопават самата система. Нека превърнем смущенията от 2025 г. в отправна точка за по-трайна, сигурна и справедлива международна икономика през 2026 г.