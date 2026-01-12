Екс шеф на MI6: Параноичният Путин със сигурност използва дубльори

Руският президент Владимир Путин “със сигурност“ използва дубльори, за да избягва убийци, като част от строг руски протокол за сигурност, заяви бивш шеф на MI6 пред The ​​Sun.

Сър Ричард Диърлав, бивш ръководител на британската тайна разузнавателна служба, се позова на "достоверни“ разузнавателни доклади на украинските тайни служби, че именно дубльори на Путин се появяват публично поради опасения от покушение.

Спекулации или истина?

От години се спекулира, че Владимир Путин използва дубльори и рядко се появява на публични места. Другата мистерия, която вълнува не само руснаци, е лошото здравословно състояние на руския лидер.

Сега, нови оценки на разузнаването и нарастващите рискове за сигурността придават на теорията нова тежест.

"Ще има случаи и това ще зависи от обстоятелствата, когато той със сигурност, от съображения за сигурност, ще има дубльор. Това е почти нормална мярка за сигурност за някой като Путин, който е много известна цел", споделя сър Ричард Диърлав.

"Имайте предвид, че убийството е доста често срещана част от руската политика от много, много години", каза още екс ръководителят на MI6.

Западни представители и експерти по сигурността казват, че тези рискове само са се засилили от началото на войната в Украйна.

Киев многократно е демонстрирал способността си да нанася удари дълбоко в руската територия, което само подхранва опасенията в Кремъл относно уязвимостта на Путин, особено на открито или в слабо контролирана среда.

"Той би бил потенциална цел за дронове и за украинците, ако можеха да знаят точно къде се намира и кога, така че мисля, че е съвсем логично при определени обстоятелства... той да използва двойник", на мнение е Диърлав.

Въпреки че Кремъл винаги е отхвърлял подобни твърдения като конспиративни теории, последните доклади показват, че руските служби за сигурност са затегнали протоколите около движенията на президента.

Изявите са хореографирани

Изявите на Путин стават все по-хореографирани, като това се филтрира силно през държавните медии.

Според сър Ричард Диърлав, двойници не биха се използвали в дипломация с близък контакт или чувствителни срещи, където измамата би била твърде трудна за поддържане.

"Моментите, в които би се използвал двойник, не биха били при среща лице в лице, защото би било много, много трудно да се възпроизведе Путин, когато си толкова близо. Но да кажем, че някой се разхожда из автомобилна фабрика или посещава детска площадка - особено ако става въпрос за събитие на открито и пресата е на разстояние. Това има значение за сигурността. Не можете да сте сигурни, че контролирате изцяло средата, особено при атака с дрон", обяснява някогашният ръководител на MI6.

"Това са случаи, в които Путин би използвал дубльор", категоричен е сър Диърлав.

Колко Путин има всъщност?

Украинските служби за сигурност многократно са твърдяли, че няколко мъже с телосложение, походка и лицева структура, подобни на тези на Путин, са били обучени да се появяват на мястото на Путин.

Москва настоява, че президентът остава напълно командващ и видим за обществеността.

През 2023 г. авторитетен доклад на голямата японска телевизионна мрежа TBS използва изкуствен интелект, за да изследва разпознаването на лица и движенията на тялото.

В него се стига до заключението, че истинският Путин е бил домакин на тазгодишния годишен парад за Деня на победата на Червения площад, но друг Путин може да е инспектирал Кримския мост преди 11 месеца.

Технологията с изкуствен интелект е открила само 53% съвпадение на двойката.

"Експертите по разпознаване на лица биха определили това като "несъвпадение“ в повечето случаи, което ни води до предположението, че може да е дубликат. Друга поява на Путин – на фронтовата линия на войната в Украйна в Мариупол през март – даде само 40% съвпадение", се казва в доклада на TBS.

А снимки на Путин в Крим дадоха още по-нисък резултат за прилика от само 18%.

"Експертният анализ ясно показва високата вероятност за поне два дубликати на телата", посочва доклада.

Според началника на украинското военно разузнаване генерал-лейтенант Кирил Буданов, Путин е изпращал дубликати на лица преди това поради опасения за живота си.

Той каза, че руснаците са използвали дубльори, за да "спестят времето на лидера и където е опасно, е по-добре да се рискува с дубликата“.

Буданов не даде примери за случаи, в които според него е бил използван дубльор.

В интервю Виктор Андрусив, капитан от въоръжените сили на Украйна, подкрепи твърденията. "Мисля, че е съвсем логично при определени обстоятелства Путин да използва телесен дубльор".

Путин не е първият, който използва дубльор

Украинският служител спомена дългата история на Русия в използването на телесни дубльори от времето на Сталин, добавяйки, че Путин просто "следва тази традиция като лидер на Съветския съюз или Русия“.

Параноичните деспоти отдавна използват дубльори, за да заблуждават. Актьорът и илюзионист Феликс Дадаев е бил политическата примамка на съветския диктатор Йосиф Сталин.

Въпреки че е имало 40-годишна разлика във възрастта, Дадаев е възприел маниерите на Сталин и е използвал грим за измамата.

Иракският тиранин Саддам Хюсеин е имал поне три двойници, според немски съдебен патолог. А кубинският Фидел Кастро е използвал двойници, когато е бил болен, но и като примамки, за да измами приблизително 634 опита за атентат срещу него.

Британските лидери също са използвали двойници за пропагандни и шпионски цели. Уинстън Чърчил е използвал дубльор, за да произнесе някои от най-известните си радио речи по време на Втората световна война. Известният актьор Норман Шели дори е произнесъл известната реплика: "Ще се бием с тях на плажовете".

Според Шели, Чърчил е бил твърде зает, за да присъства на студийни записи на речи, които вече е произнесъл в Камарата на общините.

Също така по време на война, MI5 използва войник с необичайна прилика с фелдмаршал Бърнард Монтгомъри, за да заблуди германците относно нахлуването в Нормандия.