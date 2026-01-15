Руските „еднократни“ саботьори сеят хаос в цяла Европа

Русия използва онлайн приложения за съобщения и плащания с криптовалута, за да набира „еднократни“ агенти за евтини саботажни операции в цяла Европа.

Тя е особено заинтересована да ангажира украински бежанци, които се нуждаят от пари и може би не осъзнават, че работят за Кремъл, в опит да подкопае обществената подкрепа за Киев в критичен момент от почти четиригодишната война, според доклада на мозъчния тръст Royal United Services Institute (Rusi) в Лондон.

Операциите на Кремъл включват палежи, атаки срещу гражданска инфраструктура, вандализъм и други актове на саботаж, целящи да посеят „страх и объркване“ в западните общества и да проучат слабостите в отбраната на гражданската инфраструктура. Докладът посочва, че броят на такива инциденти в Европа се е утроил между 2023 и 2024 г. и че саботажът остава „ключово средство“ на руската хибридна война, пише The Times.

„Нископоставените агенти обикновено се набират чрез криптирани приложения за съобщения, като Telegram, и се плащат с малки суми, често в криптовалута.“ На новобранците се предлагат няколко долара за действия като графити и до 10 000 долара за по-сериозни престъпления. „В няколко случая саботажниците не са били заплатени изобщо, което подчертава тяхната разполагаемост“, каза Руси. Украинците получават част от сумите, които получават хората в Западна Европа.

През ноември Полша повдигна обвинения срещу трима украинци, двама от които задочно, за експлозия на железопътна линия, която е била ключов маршрут за транспортиране на помощи за Украйна. В Полша се наблюдава засилване на антиукраинските настроения, тъй като тя е приела голям брой бежанци от разкъсваната от война страна.

Разпалването на напрежението и подкопаването на подкрепата за Украйна „е част от логиката на ниско ниво на руски саботаж, дори когато самите физически щети са ограничени“, каза Кинга Редловска, експерт по незаконни финанси и сигурност, съавтор на доклада.

Експлозията в железопътната линия

за която Полша твърди, че е организирана от Москва, се е случила, след като Даниил Бардадим, украински тийнейджър, избягал от руската инвазия, е обвинен в участие в палеж, който е унищожил търговски център във Варшава през 2024 г. През ноември той беше признат за виновен и за взривяване на устройство в магазин на Ikea в Литва и осъден на три години затвор. Той може да се изправи пред доживотен затвор, ако бъде осъден за нападението в Полша.

Смята се, че на Бардадим, който е бил на 17 години по време на инцидента в Литва, е била предложена кола BMW и около 8000 паунда от съмнителна група, за да задейства устройството в Ikea. Той е получил инструкции чрез Telegram и Zangi, китайско приложение за съобщения, съобщиха разследващите. Няма доказателства, че е подкрепял войната на Москва срещу родината си. Литовският прокурор заяви, че ако е бил вербуван от руски агенти, е вероятно „да не е разбирал крайната цел“. Никой не е бил убит или ранен нито при пожарите в Ikea, нито в търговския център.

Докладът на „Руси“, първото задълбочено проучване на това как Русия е финансирала вълната от атаки, призовава за приемане на правно определение за саботаж от държавите-членки на Европейския съюз и НАТО в Европа, за подобряване на правоприлагането и международното сътрудничество, както и за по-силен надзор върху извънборсовите борси за криптовалути срещу пари в брой.

„Европа сравнително бавно разпознава тези инциденти като част от координирана кампания за саботаж“, каза Редловска. „Парите се движат бързо, особено чрез криптовалути и неформални парични услуги, докато законните и трансгранични процеси на сътрудничество се движат бавно. Дори неуспешните или нисковъздействащи атаки все още постигат руските цели, като създават страх, изтощават ресурсите за сигурност и тестват праговете за реакция.“

Докладът също така призовава за кампании за повишаване на осведомеността за тактиките на Кремъл сред скорошните мигранти, диаспората и тийнейджърите, групите, за които се твърди, че са най-често обект на нападения от руските вербовчици, както и за награди за лицата, подаващи сигнали за нередности.

През февруари украинец, идентифициран като Сергий С, беше осъден на осем години затвор за планиране на палежи във Вроцлав, третия по големина град в Полша. Той призна, че е получил онлайн инструкции за атаките, но заяви, че няма намерение да ги извършва и планира да прекъсне всякакъв контакт с предполагаемия руски агент, след като получи авансово плащане.

Други актове на саботаж, приписвани на Москва, включват палеж, насочен към складове, собственост на украински бизнесмен в Лондон, и заглушаване на GPS системи, използвани от летищата в Балтийския регион.