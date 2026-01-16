Табела в Белия дом предизвика дебати страда ли Тръмп от деменция ВИДЕО

В светите, тихи коридори на Белия дом, където историята обикновено се съхранява в кехлибар, се налага нова и определено бляскава естетика. Докато "позлатяването" на Изпълнителната резиденция продължава по време на втория мандат на Доналд Тръмп, най-новото допълнение - позлатена табела с надпис за Розовата градина - разпали буря от спекулации, далеч отвъд интериорния дизайн.

The White House has added a new sign for the Rose Garden above the Rose Garden. pic.twitter.com/0BdtmRb6xL — Andrew Leyden (@PenguinSix) January 13, 2026

Това, което започна като дебат относно вкуса на президента, бързо се превърна в публично разследване на когнитивното здраве на 79-годишния държавен глава, като критици и медицински наблюдатели се питаха дали табелите са за обществеността или са пътеводител за главнокомандващ, който се е загубил. Самата табела, с богато украсени позлатени букви, е поставена върху варовиковите колони с изглед към градината, пространство, което е претърпяло повече структурни промени през последните 12 месеца, отколкото през предходния век.

Използва ли Доналд Тръмп табели като помощни средства за паметта?

Спорът избухна във вторник, 13 януари, когато в социалните мрежи започнаха да се разпространяват изображения на нов позлатен надпис "Розовата градина" с плавен шрифт. За повечето хора появата му беше просто още един пример за "максималистичния" стил на президента, който вече преобрази Овалния кабинет със златни тавани, позлатени херувими и богато украсени трофеи.

Въпреки това, за нарастващ хор от наблюдатели необходимостта от етикетиране на световноизвестна градина подсказва нещо по-тревожно от склонност към рококо декор. Защитниците на общественото здраве посочиха, че визуалните подсказки и висококонтрастните табели са стандартни техники за "ориентация", използвани в жилищните заведения за грижи за хора с нарушения на паметта, за да се помогне на хората с пространствена дезориентация, пишат от ibtimes.

"Предполагам, че президентът понякога забравя къде се намира", отбеляза един потребител в X (бивш Twitter), докато друг отбеляза, че "пациентите с деменция и възрастните хора често се нуждаят от бележки и напомняния в дома си, които да им помогнат да се ориентират през деня".

Сравнението с "отделения за грижа за паметта" се превърна в повтаряща се тема, като няколко потребители споделиха лични анекдоти за етикетиране на домакински предмети за роднини, страдащи от болестта на Алцхаймер.

"Един от моите баба и дядо остаря и трябваше да етикетираме неща като дистанционното управление и лекарствата", гласеше един коментар. "Предполагам, че служителите на Белия дом правят същото за дядо".

Въпреки тези твърдения, Белият дом публикува резюме на когнитивна оценка през април 2025 г., в което се посочва, че президентът е в "отлично здраве", въпреки че забележително е пропуснато суровите резултати от специфични тестове като MoCA.

Тези твърдения за когнитивен упадък идват във време на безпрецедентна физическа промяна за Белия дом. От завръщането си на поста през януари 2025 г. Доналд Тръмп предприема действия с изумителна скорост, за да преобрази историческия терен.

Това включва противоречивата "Президентска алея на славата" по протежение на Западната колонада, с портрети в златни рамки и партизански плакети. Забележително е, че портретът на неговия предшественик, Джо Байдън, беше заменен от снимка на автоматична писалка - пренебрежение, което сега е придобило слой ирония, тъй като критиците предполагат, че настоящият президент може би е изправен пред собствената си криза на "остротата".

JUST ANNOUNCED AGAIN! TRUMP HAS DEMENTIA. “We won world wars out of forts, Fort Benning, Fort This, Fort That, many forts. They changed the name, we won wars out of these forts, they changed the name, they changed the name of the forts…”pic.twitter.com/i9sM5At4i5 — John Francis (@JohnF1CDO) October 1, 2024

Бронзовите плакети под портретите, много от които са диктувани от самия Тръмп, описват Барак Обама като "една от най-разделящите фигури в историята" и етикетират Байдън като "Сънливия Джо", което накара Националния тръст за опазване на историческото наследство да нарече изложбата "политизиране на историческата тъкан".

Балната зала за 400 милиона долара

Най-драстичната структурна промяна е разрушаването на историческото Източно крило, за да се направи място за обширна държавна бална зала с площ от 90 000 квадратни фута. Проектът, чиято цена се е увеличила от първоначалните 200 милиона долара до над 400 милиона долара, е източник на постоянно очарование за президента.

Източници предполагат, че личната му инвестиция в проекта е толкова пълна, че наскоро той е прекъснал важна среща с ръководители на американски петролни компании, просто за да застане до прозореца и да се взира в напредъка на строителството. По време на прекъсването на 9 януари, Тръмп е стоял до прозореца на Източната зала в продължение на няколко минути, описвайки мястото на разрушаване като "вход към величието", докато двадесет изпълнителни директори на енергийни компании са чакали срещата да се възобнови.

Този момент на разсейване не допринесе особено за успокояването на критиките на "Дементния Дони". Те бързо посочиха противоречието в поставянето на табела за Розовата градина - пространство, което Тръмп е прочуто павирал, замествайки буйната зеленина, инсталирана от Джаки.

"Не забрави ли, че вече дори нямаме розова градина?", попита един възмутен критик, визирайки премахването на флората от 1913 г.

"Градината" сега е с жълто-бели раирани чадъри и варовикови плочки, вдъхновени от курорта му Мар-а-Лаго, трансформация, която Тръмп защити като необходима, за да предотврати "мократа земя", която измъчваше предишните администрации.

Докато Белият дом настоява, че ремонтите са финансирани от частни дарители - включително 22 милиона долара от правно споразумение с YouTube - и са предназначени за провеждане на големи държавни събития и осигуряване на встъпвания в длъжност, Националният тръст за опазване на историческото наследство вече е завел дело за спиране на работата.

С издигането на скелето и появата на още позлатени табели, остава въпросът: превръща ли се Белият дом в паметник от "Златния век" на американското величие или внимателно се "намира път" за лидер, чиято памет може би избледнява? В коридорите на властта надписът е на стената - буквално - и е написан със злато.

"Дементният Дони"

Проф. Робърт Райш, професор по публична политика, работил в три американски правителства, посочва в своята платформа друг пример: обещание на Тръмп, направено по време на пресконференция, за това как негов законопроект щял да намали цените на лекарствата с до 1400 -1500%.

Това е математически невъзможно и няма никаква логика. Ако беше споменал 100%, това означава, че лекарствата биха били безплатни, но 1500% е невъзможно намаление на цената на която и да е стока и услуга по света - просто защото математиката не работи така. Подобни нелогични изказвания показват загуба на познания и замъгляване в разсъжденията.

Параноята и гневът са широко срещани симптоми на деменция - и Доналд Тръмп ги проявява често в своите брифинги, постове в своята социална мрежа и дори в нападките си към журналисти.

Тръмп избухна: "Млъкни, прасе такова, как изобщо те държат на работа?"

Психологът Джон Гартнър, бивш преподавател в университета "Джон Хопкинс", обръща внимание на факта, че често в речите си президентът Тръмп не може да изрече някои думи 0 понякога си помага с жестове, а понякога казва изцяло грешна дума. Припомняме си често цитирани гафове на президента - как нарече предшественика си Барак Обама "Обамна", как бърка имената на държави и щати. Гартнър обръща внимание, че това е проява на парафазия - нарушение на речта и е симптом за неврологични заболявания.

Защо възможната деменция на президента Тръмп е особено притеснителна? Пациентите с това заболяване претърпяват поведенчески и емоционални промени . споменатите по-горе агресия и параноя, също апатия, безразличие и неприемане на състоянието си. Физически болестта се проявява в липса на координация на крайниците, чести инциденти заради препъвания и загуба на баланс, влошена преценка за разстояние. Губят се базови познания за света и за себе си, а това отваря врата за манипулации от страна на други индивиди за това какви дейности и решения да взима съответния човек.

С всички тези негативни последици, позицията на американския президент може да бъде компрометирана - Тръмп би взимал неинформирани решения, пропити с гняв и параноя, а хората около него могат да прокарват своите интереси и да "дърпат конците му". А това е опасно за една от най-мощните държави в света.