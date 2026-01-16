Русия е най-лошият покровител в света

„Тази сутрин Съединените щати извършиха акт на въоръжена агресия срещу Венецуела“, написа руското външно министерство на 3 януари, след като се появиха новини за американската операция, насочена към различни венецуелски военни обекти. „Това развитие е изключително обезпокоително и заслужава осъждане.“ Когато Белият дом потвърди, че американските специални части са заловили венецуелския президент Николас Мадуро и съпругата му Силия Флорес и са ги транспортирали до Ню Йорк, за да бъдат съдени за трафик на наркотици и други престъпления, руското външно министерство заяви, че „настоятелно призоваваме ръководството на САЩ да преразгледа позицията си и да освободи законно избрания президент на суверенна държава и съпругата му“.

Безсилието на Кремъл във Венецуела следва познат модел, който се наблюдава след пълномащабното нахлуване на Русия в Украйна преди четири години. Погълната от продължителната си война срещу Киев, Москва разполага с малко ресурси, за да подкрепи авторитарните си партньори. През 2024 г. руснаците стояха безучастно, докато режимът на дългогодишния им съюзник Башар Асад се срина в Сирия. Миналото лято, в отговор на американско-израелските удари срещу Иран, друг стратегически партньор, руснаците предложиха да посредничат между враждуващите страни, но не успяха да предоставят полезна разузнавателна информация или оборудване за противовъздушна отбрана, които биха могли да променят нещата. В случая с Венецуела Москва успя да направи дори по-малко, отколкото направи за Дамаск и Техеран.

За Путин ударът от падането на Мадуро беше особено унизителен.

Въпреки че Венецуела отдавна е бреме за руската държавна хазна поради невъзстановими заеми и губещи петролни проекти, страната поне предлагаше известен повод за гордост: Москва можеше да твърди, че си е осигурила плацдарм в задния двор на Съединените щати. На авторитарни режими от Мианмар до Никарагуа Кремъл налагаше наратива, че Русия е мощна защита срещу властните Съединени щати. Свалянето на Мадуро не само прави тази реторика куха; то също така подчертава факта, че Венецуела никога не е била на Москва, която да губи, пише Foreign Affairs.

Русия и Венецуела поддържат приятелски връзки от четвърт век. През 2000 г. Путин и президентът на Венецуела Уго Чавес, и двамата новоизбрани, се срещнаха за първи път по време на сесия на Общото събрание на ООН в Ню Йорк. Отношенията между Каракас и Москва обаче останаха предимно транзакционни и прагматични, а не идеологически, в продължение на близо десетилетие . Когато Чавес пое по популистки, антиамерикански курс, той се възползва от печалби от петрол на фона на повишените световни цени на енергията и купи руски оръжия, за да замени остарялото американско оборудване, закупено от неговите предшественици. Кремъл, макар и все още да не е идеологически ангажиран с конфронтацията със Запада, използва антиамериканизма на Чавес, за да култивира нов пазар на оръжия.

Отношенията се задълбочиха след петдневната война на Русия срещу Грузия през август 2008 г. и започнаха да поемат идеологически обрат със споделена враждебност към хегемонията на САЩ. Москва искаше нейните партньори по света да признаят отцепническите региони Абхазия и Южна Осетия за независими държави и изпрати висши служители, за да ги убедят. Усилията първоначално се провалиха; единствената държава, която застана на страната на Москва непосредствено след войната, беше Никарагуа, под ръководството на президента Даниел Ортега. Но след това, през септември 2009 г., по време на държавно посещение в Москва, Чавес обяви, че Венецуела също ще признае Абхазия и Южна Осетия.

Москва също така сигнализира, че ще инвестира в различни индустриални, инфраструктурни и социални проекти във Венецуела, които биха помогнали на Чавес да повиши популярността си и да затвърди властта си, която през годините ставаше все по-авторитарна. Въпреки че антиамериканизмът беше все по-видима движеща сила зад партньорството, Москва все още преследваше рационалния си интерес; след кратък спад след Голямата рецесия през 2008 г., цените на петрола отново се повишиха и инвестициите и заемите на Русия изглеждаха възстановими.

Кремъл не е в състояние да помогне на своите авторитарни партньори да се справят с уязвимостите на режимите си.

Едва след смъртта на Чавес от рак през 2013 г. останалите прагматични стълбове на сътрудничеството започнаха да се разпадат. При Мадуро режимът ставаше все по-репресивен, а икономическият популизъм – а именно евтини жилищни проекти и национализации на чуждестранни предприятия – натоварваше икономиката. След това, през март 2014 г., Русия анексира Крим и започна война в Източна Украйна, насочвайки Кремъл към конфронтация със Съединените щати. Същата година цените на петрола се сринаха, което унищожи приходите от износ на Венецуела, силно намали паричния поток на правителството и принуди руските петролни компании да намалят разходите и да съкратят програмите си.

До 2015 г. отношенията между Русия и Венецуела се бяха превърнали в нещо повече от идеологически мотивиран проект, подхранван от геополитическите амбиции на Путин. Ако не друго, Венецуела на Мадуро демонстрира способността на Кремъл да проектира сила в световен мащаб, особено в задния двор на Съединените щати. И все пак Путин в крайна сметка направи същата грешка, която направи съветското ръководство, когато въпреки нарастващите разходи Кремъл се опита да задържи идеологическите си партньори на повърхността. Руският държавен енергиен гигант „Роснефт“ например е предоставил милиарди долари авансови плащания на PDVSA, държавната петролна и газова компания на Венецуела, които е малко вероятно някога да бъдат възстановени.

Москва също помогна на Каракас да заобиколи американските санкции и инвестира в способността на режима на Мадуро да издържи на натиск от Вашингтон. Руски военни организираха съвместни военни учения и провеждаха тренировъчни програми във Венецуела, изпращаха военни кораби до бреговете ѝ и прелитаха с бомбардировачи Ту-160, способни да носят ядрени оръжия, над Карибско море. През 2019 и 2024 г. Москва дори изпрати военни самолети, превозващи наемници от подкрепяната от държавата паравоенна рота „Вагнер“, до Каракас, за да сигнализират за пряка подкрепа за Мадуро по време на протестите срещу режима му след манипулирани президентски избори. Москва предоставяше разузнавателна подкрепа, както и противовъздушна отбрана и други оръжия всеки път, когато режимът се сблъскваше с трудности, включително по време на последното струпване на американски военни сили в Карибите.

През последните 20 години Москва демонстрира способността си да се наложи като играч в региони със силни антиамерикански настроения. Но скъпоструващите авантюри на Кремъл все още не са показали практически ползи за засилване на истинските интереси на Русия в областта на сигурността или за повишаване на нейния икономически просперитет. Участието в места като Венецуела обслужва само суетата на Путин, няколко гласа за солидарност с Москва в Общото събрание на ООН и възможности за печелене на пари за корумпирани руски служители.

Освен това, опортюнистичният подход на Кремъл не се превръща в трайна способност за формиране на резултатите. Кремъл може да е в състояние да подкрепя или, ако не успее, да осигури позлатено изгнание на авторитарни лидери. Но той не е в състояние да помогне на партньорите си да се справят с уязвимостите на режимите си чрез изграждане на капацитет. В Сирия, например, Русия предостави на Дамаск своите военновъздушни сили и други военни инструменти, но не успя да се справи с прекомерната бруталност, некомпетентността, корупцията и лошото икономическо управление, които допринесоха за падането на режима на Асад. Във Венецуела Русия не успя да предостави на режима на Мадуро навременна разузнавателна информация, адекватно обучение или функциониращо оборудване. Провалът на Кремъл е в рязък контраст с успеха на Съединените щати в подпомагането на Украйна да осуети плана на Путин за смяна на режима в Киев.

През последните четири години способността на Москва да влияе на глобалните събития е допълнително ерозирала,

тъй като ресурсите на страната са били изчерпани от бездънната дупка на войната в Украйна. Войната направи режима на Путин по-устойчив вътрешно, тъй като властите потушиха почти всяко несъгласие, но също така отклони цялото военно оборудване, персонал, пари и внимание, които на теория биха могли да бъдат използвани за подкрепа на хора като Мадуро.

Москва все още може да упражнява влияние в ситуации, които не са стратегически важни за Вашингтон, като например Централноафриканската република или Таджикистан. Но както ясно показват развиващите се събития във Венецуела, Русия не е готова да се противопостави на решените Съединени щати в далечни театри на военните действия. За американските политици урокът трябва да е ясен: Кремъл не е гигант, на когото трябва да се противопоставя във всеки ъгъл на планетата.

И въпреки това Вашингтон трябва да остане бдителен. Москва показа своята издръжливост в ситуации, в които западните интервенции остават недовършени и създават нови вакууми, които да се използват. Година след свалянето на Асад, например, бившият диктатор живее в Москва; новият лидер на Сирия, Ахмед ал-Шара, посети Путин в Кремъл; а руската армия поддържа присъствие в страната, откъдето проектира сила в Източното Средиземноморие и Африка. По същия начин Русия не е изоставила Венецуела; нейният военен персонал и оборудване са все още там. Кремъл ще чака възможност да използва присъствието си, особено ако отстраняването на Мадуро от Съединените щати доведе само до прегрупиране на режима му или до още по-голям хаос на място. Ако условията във Венецуела продължат да се влошават, Кремъл ще бъде твърде щастлив да подхранва регионалната нестабилност и след това да посочи Венецуела като пореден пример за неуспешно американско превъзходство след Афганистан, Ирак и Либия. В крайна сметка Русия ще компенсира слабостта си като партньор, като се върне към познатата си сила на спойлер.