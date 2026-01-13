Договорът между ЕС и Меркосур планира падане на около 90% от митата

Договорът между Европейския съюз и Меркосур е дълбоко търговско споразумение и предвижда либерализация на търговията. Планира се премахване на около 90% от митата в следващите няколко години. В договора са залегнали клаузи, свързани със стандартите за качество и безопасност на ЕС и устойчиви практики. Най-голямата ценност на споразумението е, че създава една от най-големите зони за свободна търговия в света. Това каза доц. Едуард Маринов, доктор на науките, Институт за икономически изследвания при БАН, преподавател в НБУ и заместник-ректор на Университета по застраховане и финанси", в предаването „Бизнес старт“ на Bloomberg TV Bulgaria с водещ Роселина Петкова.

Договорът между ЕС и Меркосур

Към договора има много приложения и протоколи, които гарантират еднаквите стандарти в областта на храните. Рискът за земеделските производители от ЕС идва от факта, че Европа поема ангажимент да отвори пазарите си за държави, които произвеждат и продават на много по-ниски цени. „Всъщност, повечето чувствителни сектори като говеждото месо, захарта и пилешките продукти са защитени с квоти и няма да има пълна либерализация на търговията при тях“, коментира гостът.

Според събеседника съществува силна опозиция на асоциациите на производителите на храни. От друга страна, споразумението може да донесе и ползи на производителите, включително българските, тъй като ще могат да си доставят суровини за животновъдството на по-ниски цени.

Освен формалното подписване предстои споразумението на бъде прието от Европейския парламент. Засега настроенията са, че то ще мине, но ще мине трудно. Повечето членове на парламента ще гласуват от гледна точка на националните си интереси, а не на политическата си принадлежност. Силната опозиция от земеделските държави – Франция, Полша, Унгария и Ирландия може да създаде проблем.

„Този популизъм не би трябвало да оказва ефект върху целия процес. Проблемът е за президента Макрон, тъй като Франция се тресе от нестабилност от известно време“, обясни доц. Маринов. Всяко нещо, което допринася за тази нестабилност, би могло да предизвика трудности.

Това, което преля чашата за френските и ирландските фермери, беше допускането на напълно безмитен внос на голямо количество говеждо месо от Аржентина. Единственият политически проблем, който виждаме, са опитите на САЩ да се намесят в Южна Америка. „ЕС прави огромна крачка с това споразумение“, отбеляза гостът.

Той допълни, че машиностроенето, автомобилната и фармацевтичната индустрия са сред секторите, които могат да спечелят най-много. Възможностите за европейските земеделските производители са основно това, че ще могат да си набавят по-евтини суровини. Можем да очакваме също възможности за изнасяне на бизнес в тези държави.

Надеждите на големи автомобилни производители са, че чрез парите в Южна Америка могат да се компенсират загубите от новата търговска политика на Доналд Тръмп. „Целта е износът от САЩ да се пренасочи към Южна Америка. Пазарите на Меркосур са развиващи се и с повишаваща се покупателна способност на потребителите“, коментира доц. Маринов.

Големите играчи като Китай навлизат на тези пазари изключително агресивно. ЕС иска да осигури още един потенциален доставчик на критични суровини в областта на зелената икономика. Споразумението дава възможност на Европа да не отстъпва прекалено много от Зелената сделка. Например, Аржентина е третият най-голям производител на литий. „По този начин ЕС се опитва да разруши хегемонията на Китай в областта на суровините за зелената сделка“, обясни събеседникът.

