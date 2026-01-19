Китай разкрива H-20: Как стелт бомбардировачът може да пробие отбраната на САЩ в Тихия океан

Китайските държавни медии обявиха, че мистериозният H-20, дългообхватен стелт бомбардировач с ядрена способност, е на път да бъде представен публично. Разбира се, не е посочен конкретен срок за представянето. Но ни уверяват, че това ще стане скоро. Бомбардировачът се представя като конкурент на B-21 Raider на ВВС на САЩ и от малкото, което знаем за неговия дизайн, на пръв поглед изглежда, че това твърдение може да има някаква основателност.

Дългосрочният стелт бомбардировач H-20 „Xi’an” с ядрена способност е в процес на разработка от известно време. Още от динамичните въздушни удари на САЩ срещу подозирани ядрени съоръжения в Иран миналото лято по време на 12-дневната война – с използване на по-старите американски дългосрочни стелт бомбардировачи B-2 Spirit с ядрена способност – Китай се опитва да убеди света, че и те са доминиращи в стелт технологията, пише Брандън Вайхарт, старши редактор по национална сигурност в The National Interest.

За да бъдем ясни, китайската армия е напреднала и продължава да се развива. Китай притежава втората по големина икономика в света по БВП. Ако се измерва по паритет на покупателната способност (ППС), от 2014 г. насам тя е най-голямата икономика. Страната вече е дом на силен, богато финансиран и високо иновативен (както и имитативен) високотехнологичен сектор.

Развитата военна технология и способността да я произвежда в големи количества са резултат от по-широкия икономически успех. Да вярваме, че Китай не е на път да завърши производството на стелт бомбардировачи – технология, която вече е на десетилетия – в същото време, в което е пионер в квантовите изчисления и иновациите в метаматериалите, е само пожелание.

Китайските лидери не само насърчават жизнеспособността на H-20 след ударите на B-2 срещу Иран миналото лято, но и заявяват, че самолетите ще бъдат демонстрирани публично след успешния рейд на Америка в Каракас, Венецуела, на 3 януари – рейд, който доведе до залавянето на венецуелския лидер Николас Мадуро и съпругата му.

Между тези две събития беше демонстрирана военната техника на САЩ и останалият свят – включително Китай – разбра, че американците все още разполагат с някои наистина смъртоносни способности.

Китайският H-20 е с форма на летящо крило и стелт дизайн, почти идентичен с този на американските стелт бомбардировачи. Стелт бомбардировач с обхвата на H-20 теоретично би могъл да проникне отвъд първата и втората верига острови, с възможност да удари американски стратегически бази в Гуам, Хавай и вероятно дори континенталната част на САЩ (с дозареждане във въздуха).

Повечето анализатори в САЩ бяха предположили, че тези самолети няма да бъдат готови поне до 2030 г. Но намеците на китайците, че тези самолети „скоро ще се появят“, показват, че те може да са готови по-рано.

Отново, това не би трябвало да изненадва никого. Като се има предвид напредналата технологична база на Китай, както и невероятният му капацитет за масово производство и перспективите за упадък на световния ред, е логично Пекин да иска да придобие тази способност възможно най-скоро. Може да се очаква, че тези самолети ще се появят в неприятелското небе толкова бързо, колкото Пекин може да го организира.

И дори и малък брой от H-20 да влязат в експлоатация по-рано от 2030 г., това ще обърне наопаки всичко, което е останало от американското възпиращо въздействие в Индо-Тихоокеанския регион, като предостави на Китай способности за дълбоки удари срещу това, което някога се считаше за безопасни военни съоръжения на САЩ в региона.

За да влоши нещата за Вашингтон, H-20 не само се очаква да носи ядрени гравитационни бомби, противокорабни ракети и крилати ракети, изстрелвани от въздуха, но китайците гарантират, че техните стелт бомбардировачи могат да носят хиперзвукови ракети. Америка също тества хиперзвукови крилати ракети на собствените си стелт бомбардировачи.

Хиперзвуковите оръжия са истинският полезен товар на H-20

Но американците значително изостават както от Русия, така и от Китай – всъщност, в този случай те изостават дори от Иран – по отношение на хиперзвуковите оръжейни способности. Докато американците провеждат ограничени тестове на тази технология, Китай разполага с работещи прототипи, които усъвършенства (руснаците и иранците разполагат с работещи арсенали от такива оръжия).

Чрез съчетаването на възможни стелт бомбардировачи с голям обсег, като H-20 Xi'an, с хиперзвукови крилати ракети, китайците ще могат да нанесат удари по военни съоръжения на САЩ във Втората и Третата верига острови (или отвъд тях), срещу които тези ключови военни съоръжения на САЩ нямат никаква реална защита.

Спецификациите на H-20 са непотвърдени. Можем обаче да заключим, че самолетът ще има определени възможности, особено като се има предвид приликата му с американските стелт бомбардировачи с голям обсег, като B-2 или, по-точно, по-новия B-21 Raider (който все още е в процес на разработка).

И двата самолета са с високи възможности и все още са в процес на разработка. За Китай обаче придобиването на стелт бомбардировач с голям обсег е стратегическа промяна. Това ги поставя на равна нога с американците.

А с капацитета на H-20 да пренася хиперзвукови оръжия, Военновъздушните сили на Китайската народна освободителна армия (PLAAF) биха могли да нанесат сериозни щети на американските въоръжени сили във Втората островна верига и отвъд нея – капацитет, който, с изключение на ядрените оръжия, китайците иначе не притежават.