Безмилостните деспоти в Африка просто не искат да си отидат

С девет военни преврата от 2020 г. насам и отслабващия натиск от Запада, автократите на континента изглеждат неудържими.

Ден и нощ войниците бяха винаги там. Сред палмите и банановите горички на зеленото предградие на столицата на Уганда, Кампала, поне един камион с въоръжени мъже никога не преставаше да дебне пред дома на един от най-известните поп звезди и актьори в страната.

Но силите за сигурност не бяха разположени, за да пазят Робърт Кагуланги, известен с артистичния си псевдоним Боби Уайн. Освен че е признат музикант, Уайн е лидер на опозицията, който се опита да сложи край на 40-годишното управление на безмилостния диктатор на Уганда Йовери Мусевени на президентските избори миналата седмица, пише The Telegraph.

Вярно е, че тирани властваха над голяма част от континента скоро след като африканските страни постигнаха независимост през 1960-те години. Сред тях бяха известни фигури като Иди Амин, Мобуту Сесе Секо и самопровъзгласилият се „император“ Бокаса, които измъчваха народите на Уганда, Конго и Централноафриканската република. Това първо поколение деспоти, толкова абсурдни, колкото и брутални, убиха стотици хиляди хора и забавиха развитието на Африка с десетилетия.

След това дойде победата на Запада в Студената война, която отвори нова и по-обнадеждаваща ера през 90-те години и началото на 2000-те. Тогава Съединените щати и техните съюзници имаха силата и волята да защитят свободата и демокрацията, като подлагаха африканските лидери на постоянен натиск да проведат реформи и либерализация.

Южна Африка избяга от апартейда, за да се прероди като либерална демокрация през 1994 г., докато Нигерия се освободи от военното управление през 1999 г., а страни като Замбия, Кения и Гана легализираха опозиционните партии и проведоха нови избори.

Някои деспоти, най-вече покойният Робърт Мугабе от Зимбабве, се противопоставиха решително на тази тенденция. Но когато един дългогодишен автократ, Кенет Каунда от Замбия, прие поражението си на свободните избори през 1991 г. и се оттегли с достойнство, Мугабе и другите упорити изглеждаха като изчезващ вид, чието място ще бъде заето от демократични и конституционни президенти.

Но вече не е така. Авторитаризмът се завръща в Африка и трагичната реалност е, че застаряващите тирани не приличат на реликви от миналото, а по-скоро на авангардисти. В надеждите на ранните години на своето господство Мусевени някога нарече диктаторите в Организацията за африканско единство (ОАЕ) – сега Африкански съюз – „профсъюз на престъпници“, преди неизбежно да се присъедини към техните редици.

Днес утвърдените членове на този непочтен клуб се подсилват от ново поколение млади деспоти, които могат да очакват десетилетия на грабежи и потисничество. Противно на всички очаквания, членството в неофициалния съюз на африканските тирани бързо се разширява.

От 2020 г. военни диктатори са завзели властта в девет държави, от Гвинея до Мали и от Судан до Габон. А 2025 г. видя продължаващото господство на първата жена тиранин в Африка, когато Самия Сулуху Хасан от Танзания обяви победа в явно фалшифицирани избори, преди да започне да разстрелва гражданите си по улиците.

Ако Мусевени, който днес е на 81 години, може да се счита за най-старшият представител на съюза на тираните, кои са останалите членове, стари и нови?

Въпреки че превзе Кампала начело на бунтовническа армия и завзе властта през януари 1986 г., Мусевени не е най-дълго служещият лидер на съюза. Тази съмнителна чест се пада на Теодоро Обианг Нгема, диктаторът на Екваториална Гвинея и доайенът на африканските тирани, който достигна властта преди цели 47 години. Той дължи своята известност на случайността, че е племенник на първия президент на страната, Франсиско Масиас Нгема.

Като млад мъж на 37 години, Обианг сваля чичо си от власт и го екзекутира чрез разстрел. Той постига господство над малка страна с повече от милиард барела доказани петролни запаси и население от по-малко от 300 000 души през 1979 г.

Обдарен с изобилие от петролни пари и само малко население, което да потиска (около 1,9 милиона днес), 83-годишният Обианг е запазил своята хватка срещу малката опозиция, достатъчно уверен, за да назначи сина си, също на име Теодоро, за вицепрезидент и предполагаем наследник.

Младият Обианг е екстравагантен плейбой, вече известен с това, че харчи петролните богатства на страната за спортни коли и луксозни вили. Но ако всичко върви по план – и няма причина да се предполага, че няма да е така – един Обианг в крайна сметка ще наследи друг и животът на екваториалните гвинейци, две трети от които живеят в абсолютна бедност, ще продължи както преди.

Следващият най-старши член на съюза на тираните е Пол Бия, диктаторът на Камерун, който дойде на власт през 1982 г. Без големи петролни запаси и с много по-голямо население от 30 милиона души, Бия не разполага с предимствата на тирана от Екваториална Гвинея.

Той е специалист в запазването на властта, като умело разделя опонентите си, подкупва едни и затваря други, а в същото време предпазва режима си от преврат, като поставя елитните военни части под личното си командване. Бия позволява провеждането на избори, но внимателно накланя игралното поле в своя полза, включително чрез отдавна изпитания трик да забрани на основния лидер на опозицията, Морис Камто, да се кандидатира срещу него.

С тези методи Бия беше преизбран през октомври на 92-годишна възраст за още един седемгодишен мандат, обещавайки с очевидна ирония, че „най-доброто тепърва предстои“. Заедно с русокосата си съпруга Шантал, Бия изглежда решен да се задържи на власт, ако Бог позволи, до навършването на 100-годишния си юбилей.

Ако това ви звучи неправдоподобно, не забравяйте, че Хастингс Банда, един от първите диктатори в Африка, запази властта си в Малави до 1994 г., когато беше на около 100 години, макар че никой не може да бъде сигурен, тъй като той мъдро направи датата си на раждане държавна тайна.

Съсед на Камерун е Република Конго (да не се бърка с много по-голямата Демократична република Конго) и друг стар и брутален тиранин, Денис Сасу-Нгесо, който за първи път спечели властта през 1979 г. Той загуби изборите през 1992 г. и се оттегли, но се върна на президентския пост през 1997 г. след кървава борба, подпомогнат от брутална милиция, известна като „Кобрата“.

82-годишният Сасу-Нгесо се възползва и от благоприятната за диктаторите комбинация от големи петролни запаси (около 1,8 милиарда барела) и малко население (6,5 милиона души). Единствената цел на 40-годишното му управление е била да обогати себе си и семейството си. Кампанията „Global Witness“ е документирала един случай, в който синът му Денис е отклонил 50 милиона долара от държавните фондове, и друг, в който дъщеря му Клаудия е откраднала 20 милиона долара, за да купи апартаменти в Ню Йорк, включително в Trump Tower. И двамата отричат да са извършили някакво престъпление.

На друго място, може би най-наглия и безмилостен тиранин е Исаяс Афеворки, диктаторът на Еритрея.

Той доминира в тази страна в Африканския рог, откакто тя се отдели от Етиопия през 1993 г. след десетилетия на партизанска война.

Исаяс се е сражавал в тази война и се счита за баща на независима Еритрея, решен никога да не повери властта на никого друг. Но Еритрея няма петрол или природни богатства, така че 79-годишният Исаяс поддържа властта си чрез чиста бруталност, като държи страната си в постоянна военна готовност и набира по-голямата част от възрастното население за неопределена военна служба, което често означава принудителен труд.

За разлика от други тирани, Исаяс не се занимава с преструвки. Еритрея е една от малкото страни, които никога не са провеждали национални избори в цялата си история като независима държава. Под управлението на Исаяс Еритрея прилича на африканска Северна Корея, а последствията от неговата безкомпромисна репресия се разпространиха далеч и широко, включително до южното крайбрежие на Англия, където еритрейците бяха най-голямата националност сред пристигащите с малки лодки през 2025 г.

Почти всеки, който може да напусне Еритрея, го прави. Когато националният отбор по футбол играе в чужбина, играчите редовно избягват.

Ако Исаяс е голяма част от причината за миграционната криза, друг африкански диктатор, Пол Кагаме от Руанда, трябваше да бъде лекът за нея. Консервативното правителство постигна неуспешно споразумение да плати на Кагаме, за да приеме мигранти с малки лодки в Руанда.

Кагаме е на власт откакто неговата партизанска армия превзе столицата Кигали и сложи край на геноцида през 1994 г. За разлика от своя еритрейски колега, той е достатъчно хитър, за да поддържа приличия, като провежда избори, като същевременно гарантира, че ще спечели през 2024 г. с 99% от гласовете.

Кагаме запазва най-жестоките си действия за своя анархичен съсед, Демократична република Конго, която е нападал многократно. Руандийската армия и нейните бунтовнически съюзници сега окупират хиляди квадратни километри от източна Конго, избиват невинни селяни, прогонват милиони от домовете им и ограбват района от огромното му минерално богатство.

Накратко, Кагаме се държи като африкански Владимир Путин. Но като се прави полезен за Запада, включително като позволява на американския президент Доналд Тръмп да си приписва заслугите за посредничеството в фалшиво мирно споразумение между Руанда и Конго, Кагаме успява да избегне осъждането за експанзионистката си агресия. От всички африкански деспоти той е едновременно най-циничният и най-успешният в избягването на международния натиск, който заслужава.

Точно от другата страна на границата, в съседна Танзания, Кагаме има нов колега в съюза на тираните. Самия Сулуху Хасан стана първата жена президент на Танзания през 2021 г., представяйки се като либерална и реформистка фигура. Но тя беше случаен лидер, назначена за вицепрезидент и след това придобила власт само защото нейният предшественик, Джон Магуфули, почина от Covid. Самия, както е известна на всички, се бореше да се наложи и бързо стана непопулярна.

Предвид изборите през октомври 2025 г., тя прибегна до всички трикове от наръчника на тираните, забранявайки основната опозиционна партия и хвърляйки в затвора основния си опонент, Тунду Лису, по изфабрикувани обвинения в измяна. Когато дойде денят на изборите, тя обяви абсурден резултат, твърдейки, че е спечелила 98% от гласовете при 87% избирателна активност.

Когато танзанийците протестират срещу този очевидно фалшифициран резултат, Хасан разполага армията да ги избие по улиците, убивайки между 1000 и 3000 от своите сънародници.

Високопоставен африкански дипломат в Лондон ми казва, че Танзания очевидно заслужава да бъде изключена от Британската общност, която се предполага, че защитава свободата и демокрацията. Но дипломатът добавя, че шансовете това да се случи са практически нулеви, защото клубът е пълен с автократи, които ще се защитят взаимно от натиск.

Руанда, например, беше допусната в Британската общност през 2009 г., въпреки че няма история на британско управление, а Кагаме ще се противопостави на всякакви действия срещу новия си колега диктатор.

А Хасан може да се утеши с всички останали нови членове на съюза на тираните. Има Асими Гоита, военният управник на Мали и победител в преврата през 2020 и 2021 г., и Абдурахаман Чиани, диктаторът на съседния Нигер, който свали избрания президент през 2023 г.

Може би най-впечатляваща от всички е високата, изваяна фигура на Ибрахим Траоре, на едва 37 години, който завзе властта в Буркина Фасо с преврат през 2023 г.

Като майстор на социалните медии, капитан Траоре спечели значителна популярност, като създаде образ на себе си като динамичен млад лидер, внимателно пренебрегвайки факта, че брутални джихадистки бунтовници са превзели огромни части от страната му.

След това имаме Брис Олиги Нгема, диктаторът на Габон, който организира преврат през 2023 г. и скоро след това обяви, че е спечелил изборите през април 2025 г. с 90% от гласовете. Това, което го прави важен за Хасан, е, че Нгема е лидер от Британската общност, благодарение на абсурдното решение да се позволи на Габон, който няма история на британско управление, да се присъедини към клуба през 2022 г. Сега, когато той е член на Британската общност, можете да забравите всякаква идея, че Нгема би одобрил действия срещу свой колега автократ.

Колкото повече диктатори има, толкова повече те могат да се подкрепят взаимно и толкова по-трудно става да се упражни съгласуван натиск върху тях, за да спрат да потискат страдащите си народи. Само през последните пет години съюзът на тираните придоби най-малко девет нови членове чрез военни преврата, плюс Самия от Танзания чрез фалшифицирани избори и кървави последствия.

Но защо се наблюдава възвръщане на африканските тирани? Ник Чизман, професор по демокрация и международно развитие в Бирмингамския университет, отбелязва това, което нарича „по-благоприятна международна среда“ за авторитарните лидери.

Администрацията на Тръмп е дала указания на американските посолства да спрат дори да докладват за нередовни избори или репресии от страна на приемащите страни. Великобритания, възпирана от страха да не бъде възприета като неоколониалистка, се колебае да окаже натиск върху диктаторите. Когато Дейвид Лами беше външен министър, изглеждаше, че прогресивният и подходящ постколониален вариант е да се затварят очите, когато африканците биват убивани, измъчвани или потискани от своите лидери.

С оттеглянето на САЩ и западните сили, други страни запълниха вакуума. Русия открито подкрепя лидерите на преврата в Западна Африка, като разполага наемници, за да подкрепи новите режими в редица страни от Мали до Нигер и Буркина Фасо.

Китай се превърна в най-големия търговски партньор и инвеститор за повечето африкански страни.

По-скоро Турция, Саудитска Арабия и особено Обединените арабски емирства (ОАЕ) разшириха влиянието си в целия континент. Само ОАЕ инвестираха 110 млрд. долара (80 млрд. лири) в Африка между 2019 и 2023 г., като същевременно предоставиха на правителството на Кения заем от 1,5 млрд. долара (1,1 млрд. лири). Чийзман отбелязва, че заем от такъв размер някога би дошъл единствено от Международния валутен фонд.

Общото между всички тези страни е, че никоя от тях не се интересува от демокрацията и всички са готови да подкрепят всеки диктатор, колкото и брутален да е той, стига въпросният тиранин да контролира нещо, което те искат – обикновено минерални богатства – или по друг начин да служи на съответните им национални интереси.

Всеки африкански лидер, който фалшифицира избори и след това убива протестиращи, може да бъде сигурен, че дори и да разруши отношенията си със Запада, винаги ще има други опции и други приятели, неограничени от никакви скрупули.

Сега, когато Великобритания и САЩ вече не са склонни да застанат в защита на демокрацията, още по-голяма тежест пада върху смелите лидери на опозицията в Африка, включително Боби Уайн в Уганда. Докато той рискува живота си ден след ден, а неговите поддръжници в неотдавнашната предизборна кампания биват арестувани или нападнати – понякога дори убивани – навсякъде около него, Уайн и неговите колеги от целия континент са мрачно наясно, че трябва да се борят сами срещу новото поколение тирани в Африка.