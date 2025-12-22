Нигерия разрешава дипломатическия си спор със САЩ

Министърът на информацията на Нигерия Мохамед Идрис увери по време на днешната си годишна пресконференция, че "последният дипломатически спор със САЩ до голяма степен е разрешен“, предаде Франс прес.

Американският президент Доналд Тръмп стана причина за обтягане на отношенията между двете държави, след като отправи обвинение за предполагаемо преследване на християните от "ислямистки терористи“ в Нигерия - страна с население от 230 милиона души, разделено между християнско и мюсюлманско вероизповедание. Освен това той заяви, че ситуацията със сигурността в Нигерия силно се е влошила.

Този "последен дипломатически спор със САЩ беше до голяма степен решен благодарение на твърда и уважителна ангажираност, която доведе до заздравяване на партньорството между Америка и Нигерия“, добави Идрис, цитиран от БТА.