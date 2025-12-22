IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Нигерия разрешава дипломатическия си спор със САЩ

Тръмп стана причина за обтягане на отношенията между двете държави

22.12.2025 | 21:45 ч. 2
Снимка: БГНЕС

Снимка: БГНЕС

Министърът на информацията на Нигерия Мохамед Идрис увери по време на днешната си годишна пресконференция, че "последният дипломатически спор със САЩ до голяма степен е разрешен“, предаде Франс прес.

Американският президент Доналд Тръмп стана причина за обтягане на отношенията между двете държави, след като отправи обвинение за предполагаемо преследване на християните от "ислямистки терористи“ в Нигерия - страна с население от 230 милиона души, разделено между християнско и мюсюлманско вероизповедание. Освен това той заяви, че ситуацията със сигурността в Нигерия силно се е влошила.

Този "последен дипломатически спор със САЩ беше до голяма степен решен благодарение на твърда и уважителна ангажираност, която доведе до заздравяване на партньорството между Америка и Нигерия“, добави Идрис, цитиран от БТА.

САЩ Тръмп Нигерия
