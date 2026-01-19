IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Появиха се ексклузивни кадри от дръзкия обир в Лувъра ВИДЕО

Обирът посред бял ден се случи през октомври 2025 година

19.01.2026 | 18:30 ч. 6
franceinfo, X

Кадри от зрелищния обир в музея Лувър бяха излъчени за първи път по френската телевизия, показващи как наглите крадци на бижута разбиват витрини. Изображенията, заснети от камери за наблюдение, бяха показани от TF1 и обществената France Télévisions в неделя, 19 януари, три месеца след изключително срамното влизане с взлом през октомври, съобщава Le monde.

На кадрите се виждат двамата крадци - единият с черна балаклава и жълта светлоотразителна жилетка, а другият, облечен в черно с мотоциклетна каска, докато си проправят път в галерия "Аполо“. 

След като проникват през подсилен прозорец с мощен дисков нож, те започват да режат витрини пред погледите на няколко служители, които не се намесват.

Управителите на Лувъра подчертават, че персоналът не е обучен да се изправя срещу крадци и е помолен да даде приоритет на евакуацията на посетителите. 

Според France Télévisions, по време на приблизително четирите минути, през които двамата мъже са били в галерията, един от служителите държи колче, използвано за ориентиране на посетителите в галерията.

Лувър обир записи крадци Франция
