Проф. Хаджиниколов: Съветът за мир концентрира безпрецедентна власт в едно лице

Един от най-спорните моменти в текущата геополитическа конфигурация е създаването на т.нар. "Съвет за мир“ от Тръмп. Тази структура концентрира безпрецедентна власт в ръцете на едно лице. Това коментира проф. Димитър Хаджиниколов, преподавател в катедра "МИО и бизнес" в УНСС, в предаването "Бизнес старт" с водеща Роселина Петкова.

Съветът за мир - прецедент в световната история

"Ако досега имаше постмодернизъм, сега влизаме в нова фаза на сюреализъм. Виждаме нещо, ама то е друго, но не знаем дали това виждаме. Ако прочетете устава на тази организация - такова нещо не е имало никога досега. Това е прецедент в световната история. Един човек ще може да разпуска организацията, ще може да определя кои участват, ще може да приема еднолично декрети."

Близо 15 държави вече са заявили участие, така че може реално да се очаква организацията да заработи, но не е известно как съветът ще налага решенията си, коментира Хаджиниколов.

Първоначалният страх от мащабна търговска война между САЩ и Европа изглежда временно овладян, но спокойствието е привидно. Световните отношения навлизат във фаза на „сюрреализъм“, в която старите правила на международните връзки се подменят от еднолични решения и стратегически натиск, каза още проф. Хаджиниколов.

Срещата в Давос между Доналд Тръмп и шефа на НАТО Марк Рюте изглежда е предотвратила въвеждането на 10% мита за осем европейски държави заради подкрепата им за Гренландия, но динамиката остава непредсказуема.

„При Тръмп това не е голямо обещание, че ще е финално решение.“ коментира проф. Хаджиниколов.

Все още няма яснота какво споразумение е било постигнато и как ще бъде запазена суверенитета на Гренландия в рамките на кралство Дания.

На фона на острите критики на Тръмп към европейските лидери отношението на Вашингтон към Пекин изглежда по-прагматично. Според Хаджиниколов Китай попада в групата на държавите, които американската администрация третира като равностойни партньори. Предстоящото посещение на американския президент в Китай през април сигнализира за опит за стабилизиране на глобалната търговия въпреки обективните различия.

„Китай е суверенна държава в пълния смисъл на думата. Те си гледат интересите... Глобализацията не е нещо измислено – китайците и американците имат интерес да не се разрушават докрай тези отношения,“ посочва професорът.

Венецуелският модел и битката за петролните резерви

Венецуела отново заема централно място в американската външна политика поради своите колосални запаси от тежък петрол. Въпреки че индустрията на страната е в лошо състояние, стратегическото ѝ значение е неоспоримо.

Администрацията на Тръмп ще търси по-скоро подобряване на отношенията чрез вътрешни политически процеси, отколкото чрез открита конфронтация. Ако Каракас поеме курс към сближаване с Вашингтон, въпросът за китайското присъствие там ще изгуби своята острота, коментира Хаджиниколов.

По отношение на Иран

политиката на САЩ остава тясно свързана със стратегическия съюз с Израел. Този триъгълник – Вашингтон, Тел Авив и Техеран – определя напрежението в Близкия изток. Няма вероятност за мащабна сухопътна инвазия в Иран, тъй като Доналд Тръмп традиционно избягва изпращането на американски войски в мащабни конфликти, коментира Хаджиниколов. Ако се стигне до по-сериозна намеса това ще бъде чрез прилагането на „венецуелския вариант“ – комбинация от икономически санкции, прецизни удари и използване на вътрешни процеси за дестабилизация на режима.

Африканският континент се очертава като следващата арена на напрежение между САЩ, Китай и Русия, смята Хаджиниколов.

Китайските инвестиции в инфраструктура на континента датират от десетилетия, като Пекин отдавна е изградил сериозно влияние чрез мащабни проекти като железопътни линии и енергийни обекти.

„Геополитически изблици могат да станат на много места. Африка засега е в сянката на нещата, но там има много сериозна вероятност за геополитически сблъсък между САЩ и Китай“, прогнозира Хаджиниколов.

