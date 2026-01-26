Сценарий 2029: Достоверна ли е руска атака срещу НАТО?

Датата 2029 г. се превърна в рефрен в устата на европейските политически и военни лидери: моментът, в който Русия може да бъде в състояние да атакува страна от НАТО и Европейския съюз. Това е близко бъдеще, само три години, може би малко по-късно или малко по-рано. А заплахите на Доналд Тръмп към западната част на Гренландия, територия, която е част от съюзна страна като Кралство Дания, са само подчертали уязвимостта на източния фланг. Кой може да бъде сигурен, че САЩ ще помогнат на Европа в случай на хипотетична руска агресия?

„Има военни историци, които казват, че сме преживели последното лято на мира“, заяви през ноември германският министър на отбраната Борис Писториус. В речта си в края на годината канцлерът Фридрих Мерц описа агресията на Русия срещу Украйна като „част от план, насочен срещу Европа“.

С увеличаване на разходите за въоръжение или възстановяване на военната служба, европейците се подготвят за хипотетичен конфликт, който генералният секретар на НАТО Марк Рюте сравни с световните войни от 20-ти век, пише испанският El Pais.

„Ние сме следващата цел на Русия“, заяви той през декември в Берлин.

Генерал Фабиен Мандон, началник на френския генерален щаб, отиде още по-далеч:

„Трябва да приемем, че ще загубим нашите деца“.

На какво се основава датата 2029 г.? Преувеличават ли Мерц, Писториус, Рюте, Мандон и други? Дали тази заплаха е правдоподобна?

„Датата варира, защото на правителствата им е трудно да разграничат руските възможности от руските намерения“, каза наскоро Джон Форман, бивш британски военен аташе в Москва и Киев и експерт в британския мозъчен тръст „Чатъм Хаус“. „Много прогнози се основават на опростена математика: ако са необходими x години за производството на и брой танкове, тогава Русия ще бъде готова да атакува през z година“.

В действителност „американската и британската оценка“, продължава Форман, „е, че вероятността от пряка военна атака срещу НАТО е малка, по-малко от 5%. Това, разбира се, не означава, че е невъзможно“. Но НАТО превъзхожда Русия в военно отношение и разликата ще се увеличава, прогнозира той:

„Русия е страна в упадък и се нуждае от много години, за да възстанови въоръжените си сили“. И добавя: „Взаимният страх от ядрено унищожение почти със сигурност ще ни предпази“.

Две противоположни гледни точки. Едни твърдят, че Русия няма капацитет да предприеме мащабна атака срещу Европа, както е видно от оскъдните й военни постижения от нахлуването в Украйна през 2022 г. Те добавяват, че тя няма интерес да продължи завоеванията си отвъд Украйна. Други твърдят, че има ясни признаци за укрепване на руската армия. Че така наречената „хибридна война“ вече е в ход от години. И че превъоръжаването е най-добрият начин за европейците да разубедят руския президент Владимир Путин дори да не се опитва да влезе в пряка конфронтация.

„Смятам, че е малко вероятно Русия да воюва срещу член на НАТО“, анализира преди няколко дни Карло Масала, професор по политика на сигурността и отбраната в Университета на Бундесвера в Мюнхен. „По-вероятно ми се струва, че Русия ще подложи на изпитание съюзниците“. Например с нахлуване в балтийска държава, което да послужи за оценка дали съюзниците, и най-вече САЩ, биха се притекли на помощ.

Масала обяснява, че датата на възможната агресия произтича от проучване на НАТО от 2023 г., в което се оценява, че след края на войната в Украйна – край, който по това време изглеждаше близък – Русия ще се нуждае от пет години, за да бъде в състояние да атакува НАТО. Тогава започнаха да се говорят за 2028 г., а по-късно и за 2029 г.

„Но тази оценка съответства на руските възможности“, казва Масала, „а не на намеренията“. По отношение на капацитета той посочва, че докладите на разузнавателните служби „ясно казват, че Русия произвежда повече танкове, отколкото й трябват, че Русия реорганизира армията си и е създала три нови военни окръга, ориентирани към Запада, и че инвестира във флота, който е важен елемент за водене на война срещу морски сили“.

По отношение на намеренията на Путин той твърди:

„Ако целта му е да унищожи НАТО, тогава той не се нуждае от война срещу страна от НАТО. Това, от което се нуждае, е провокация и НАТО да не се позове на член 5“.

Този член постановява, че атака срещу един член е атака срещу всички. Ако САЩ не отговори – а заплахата на Тръмп към датския съюзник е още един знак, ако е необходимо, за относителната стойност на този ангажимент за защита – принципът, на който се основава организацията, ще бъде деактивиран.

„Путин не иска да започне война срещу Европа. Иска да я подложи на изпитание. А за това не е нужно много. Ако завладее малък град в Естония или Латвия, може би ще му трябват 10 000 или 15 000 души. За да атакува Полша, ще му трябват 100 000“.

За страните с травматична история на руски нашествия и войни хипотезата за война е по-правдоподобна. 77% от поляците считат риска от атака в следващите години за „висок“ или „много висок“, според проучване на списанието Le Grand Continent. В Испания този процент е 49%.

Дебатът за намеренията

„Не виждам никакво рационално намерение, според което Русия би могла да атакува територията на НАТО, защото това би довело до война с НАТО, която Русия не може да спечели“, казва Йоханес Варвик, професор по международни отношения и европейска политика в Университета в Хале-Витенберг.

Варвик счита, че дебатът за датата на евентуална атака „не е сериозен“ и по-скоро „служи за легитимиране на драстичните програми за превъоръжаване в западните страни“.

По отношение на намеренията анализите също се различават. „Ние сме много сигурни и имаме разузнавателни данни, че Украйна е само една стъпка на [Русия] по пътя към Запада“, заяви през юни Бруно Кал, изходящият председател на BND, германската служба за външно разузнаване. От друга страна, генерал Каупо Росин, неговият колега от Естония, каза в телевизионния канал ERR: „Това, което виждаме днес, е, че Русия понастоящем няма намерение да атакува нито една от балтийските държави, нито НАТО“.

Росин наблюдаваше промяна в поведението на Москва и я обясняваше с решителната реакция на съюзниците на епизодите на хибридна война срещу Естония, Полша и други страни. Според тази гледна точка, възпиращият ефект работи, а превъоръжаването на Европа е единствената гаранция срещу война. Вече не САЩ, както се видя с Гренландия.

„Европа се държи за вярата, че ако настъпи опасност, НАТО ще действа, но никой не е виждал съюза в действие“, каза украинският президент Володимир Зеленски миналата седмица в Давос. „Ако Путин реши да завземе Литва или да атакува Полша, кой ще отговори?“