Русия води война без граници: Украйна е фронт, целта – цяла Европа и опозицията

Русия води война, която не познава граници. Украйна е откритият фронт, но целта е по-голяма: да се победи коалиция от противници, включително цяла Европа и руските опозиционни фигури, които са се укрили там. В резултат на това Москва извършва многократни атаки както срещу хора, така и срещу инфраструктура в границите на НАТО. Това, което някога можеше да се определи като „хибридни операции“ или „активни мерки“ в цяла Европа, се превърна в откровено кинетично, насочено не към убеждаване, а към унищожаване на критични системи и готовността на континента за борба. Добре дошли в сенчестата война: съгласувана кампания от физически нападения, предназначена да унижи противника, без да провокира военни репресии, пише Foreign Affairs.

Списъкът с руски скрити атаки се удължава всеки месец. Флотилите от дронове на Москва затвориха оживени летища в Белгия, Дания, Германия и Норвегия и принудиха тези страни да вдигнат самолетите си. Свалени руски дронове нанесоха щети на имущество в Полша. Свързани с Русия кораби свалиха котвите си през Балтийско море, нарушавайки жизненоважни енергийни и телекомуникационни връзки. Взривни устройства, поставени от руски оперативни лица, нарушиха работата на европейските железопътни линии и логистични складове. Висши европейски лидери в отбранителната промишленост само на косъм са избегнали опити за покушение. Няколко руски емигранти са имали по-малко късмет.

С всеки нов акт на скрита война рискът от ескалация нараства. Ако Западът иска да предотврати пълномащабна война с Русия, той трябва да започне да налага значими последици. Това ще изисква по-ясен механизъм за консултации в рамките на НАТО, по-голямо сътрудничество между съюзниците за идентифициране на атаки и по-ясен набор от отговори, включително разузнавателни и кибероперации, които нарушават руските мрежи, драстични икономически и политически санкции и ограничени, но явни военни мерки, когато атаките застрашават човешки животи или критични системи.

Москва вече разбира, че е във война със Запада, не само за Украйна, но и за оцеляването на режима на Путин. Кремъл разглежда всички западни мерки – включително подкрепата за Киев, налагането на санкции и осигуряването на безопасно убежище на руската опозиция в изгнание – като интегрирано предизвикателство към собствената си власт. Като се има предвид, че руският президент Владимир Путин вижда залозите в този конфликт като екзистенциални, Москва не разделя нахлуването си в Украйна от тайни удари срещу Европа и атаки срещу руски дисиденти в чужбина. Според Кремъл това са три фронта в една и съща война.

Русия предприема скрита агресия, защото се страхува от пълномащабна война срещу по-мощен противник. Москва знае, че когато кинетичните атаки се извършват под прага на това, което европейските политици и обществеността обикновено считат за война, тя може да се възползва от инерцията и объркването на Запада. Западните сили се затрудняват да открият атака, да определят източника ѝ и да преценят значението ѝ. В резултат на това техните отговори почти винаги идват късно. Тези забавяния отслабват възпирането, като прекъсват причинно-следствената връзка между действията и последствията.

Реакциите на Европа също са слаби

– ограничени до реторика, санкции и визови ограничения, които не правят много, за да плашат Русия. Дори когато НАТО следи руските атаки и се опитва да координира отговорите, алиансът и неговите членове често по подразбиране третират тези инциденти не като въпроси на колективната или националната отбрана, а като проблеми, с които е най-добре да се справят традиционните правоприлагащи органи. Например, европейските правителства като цяло третират саботажа на подводните комуникации и енергийните кабели в Балтийско и Северно море като проблем, свързан с морската безопасност или престъпление, забавяйки консултациите с НАТО, дори когато поведението на корабите, времето и моделите на насочване силно предполагат действия на враждебна държава. По подобен начин европейците са се занимавали със случаи на палежи, нарушаване на инфраструктурата и наблюдение, свързани с руски прокси мрежи в цяла Европа, предимно с арести и съдебни преследвания, осуетявайки конкретни заговори, но оставяйки по-широката кампания на Москва неразгледана на ниво алианс. Третирането на координираните кампании за скрита агресия като изолирани престъпления по този начин отслабва възпирането, като сигнализира за европейска предпазливост, а не за решителност.

Освен това, всеки двусмислен отговор от страна на Запада повишава толерантността на Москва към риск, увеличавайки шанса за ескалация. Без последователни, сурови отговори от страна на противниците си, Кремъл вижда открито поле, ограничено само от собственото му въображение и ресурси. Не е чудно тогава, че Русия засилва своите дейности в сянка. Според изследване на Международния институт за стратегически изследвания и Центъра за стратегически и международни изследвания, руските инциденти в сянка в Европа са се увеличили близо три пъти между 2023 и 2024 г., след четирикратно увеличение предходната година.

Традиционните западни подходи за противодействие на сенчестата война очевидно не са на ниво. Стандартният наръчник набляга на изграждането на устойчивост чрез съкращения, управление на кризи и смекчаване на щетите; споделяне на разузнавателна информация със съюзниците; санкции срещу противника; и разрушаване на шпионските и организираните престъпни мрежи, които осигуряват финансиране, логистика, набиране на персонал и отричане на факти. Но този подход остава основан на логика на възпиране, която не разбира системата, която се опитва да възпре. Западните политици трябва да приемат горчивата истина: отмъщението чрез легалистични мерки не работи. Нито пък фокусирането върху укрепването на отбраната.

Вместо това, Москва трябва да бъде накарана да се страхува, че грешките ѝ ще се окажат много по-скъпи. Европа трябва да се увери, че Русия вярва, че продължаващата скрита война ще доведе до загуба на войната, както в Украйна, така и с Европа по-широко, и потенциално ще подтикне към колапс на режима. Това изисква ясни прагове за това какви действия ще предизвикат консултации и отговори от страна на алианса, надеждни контрамерки и готовност за бързи и предвидими действия.

НАТО първо трябва да се съгласи да определи ясни прагове за процедури по член 4, които всеки член може да започне, ако смята, че „териториалната цялост, политическата независимост или сигурността на която и да е от страните е застрашена“. Консултациите трябва да бъдат норма в отговор на скрита агресия, а не изключение. От основаването на НАТО през 1949 г. член 4 е бил прилаган само девет пъти и само два пъти в отговор на руска скрита война – когато руски военни самолети и военни дронове нахлуха във въздушното пространство на Естония и Полша миналия септември. Такива консултации трябва да станат норма, дори когато Русия действа чрез независими посредници и отричаеми мрежи.

Традиционните западни подходи за противодействие на войната в сянка очевидно не са на нивото на задачата.

След това европейските държави трябва да работят чрез НАТО и Европейската комисия, за да установят мерки за реакция, които са достатъчни не само за разубеждаване или осуетяване на по-нататъшни атаки, но и за намаляване на възможностите на Русия. Те трябва да включват автоматични кибер и разузнавателни операции срещу руски военни и служби за сигурност, участващи в саботаж и посредническа дейност. Те трябва също така да включват разширено морско и въздушно забраняване на плавателни съдове и самолети, свързани с тайни руски операции, и бързо налагане на икономически и логистични санкции, които пряко ограничават бойните способности на Москва, а не символични санкции.

Когато сенчести атаки застрашават човешки живот или причиняват големи щети на критична инфраструктура (като подводни кабели, енергийни съоръжения, граждански телекомуникационни мрежи или транспортни възли), менюто от опции на НАТО трябва да включва и пропорционални военни отговори, включително кибератаки или кинетични удари срещу руски активи. Например, потвърдена свързана с Русия саботажна операция срещу основен подводен кабел може да предизвика координиран кибер отговор за деактивиране на руските системи за командване и контрол, логистика или морско наблюдение; НАТО може също така да конфискува свързани с Русия плавателни съдове или оборудване. Стратегическата неяснота е важна тук, така че Москва да не може да се защити от ответни мерки, но мащабът и сериозността на потенциалните европейски отговори трябва да бъдат четливи за руското ръководство, за да промени изчисленията си за риска и да възстанови възпирането.

Ефективният стратегически отговор изисква също така съюзниците от НАТО да надграждат върху напредъка на алианса в споделянето на разузнавателна информация, за да се гарантира бързото откриване на атаки от типа „скрита война“ и определянето на техния източник. Оттам нататък, апаратите за национална сигурност на всеки член – тоест военните и разузнавателните служби, а не правоприлагащите органи – трябва да координират отговора. Осигуряването на такава координация е още по-належащо сега, когато Вашингтон изглежда по-амбивалентен по отношение на опасенията за европейската сигурност. Този месец администрацията на Тръмп обяви планове за оттегляне от свързания с НАТО Европейски център за върхови постижения в борбата с хибридните заплахи – ход, който отслабва споделената ситуационна осведоменост точно в момента, в който Русия засилва своята скрита агресия.

В идните години успехът на Европа спрямо Русия няма да се измерва с това колко категорично осъжда тайните атаки, нито дори с това колко ефективно ги наказва, а с това колко последователно ги възпира. Задачата тогава е да се покаже ясно на Кремъл, че всеки акт на тайна война ще бъде посрещнат не с леко порицание, както в миналото, а със силен отговор. Москва трябва да разбере, че агресията ѝ има нарастваща цена.