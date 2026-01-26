IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Орбан: Ще стоим настрана от военните планове на Брюксел и няма да финансираме Украйна

Нуждаем се от сила, защото се готвим за велики неща, заяви Орбан

26.01.2026 | 12:45 ч. 63
Снимка: БГНЕС/ EPA

Снимка: БГНЕС/ EPA

В Капошвар също показахме сила. Пълна зала, хиляди ентусиазирани поддръжници, фантастична атмосфера. Нуждаем се и от сила, защото се готвим за велики неща, обяви унгарският премиер Виктор Орбан.

„Искаме и ще стоим настрана от военните планове на Брюксел; няма да позволим парите на унгарците да бъдат отведени в Украйна, вместо това внедрихме най-голямата програма за жилищно строителство в Европа; разширихме данъчните облекчения за семействата; въвеждаме 14-та пенсия”, написа Виктор Орбан. „Намаляването на сметките за комунални услуги не само беше защитено, но и удължено със замразяването на сметките за комунални услуги през януари. Ще спечелим този април, защото само ние сме способни на всичко това. И защото който и да гласува за нас, определено ще се справи добре”, каза Виктор Орбан.

