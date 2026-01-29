Зимна приказка: Необичайно много сняг в Москва от 200 години насам СНИМКИ

Руската столица Москва е регистрирала най-големия снеговалеж от повече от 200 години този месец, съобщиха метеоролози от Московския държавен университет в четвъртък.
Изображения от града с около 13 милиона души показват жители, които се борят да си проправят път през тежки купчини сняг по улиците в централния му район, съобщава AFP.
Влаковете на крайградските влакове в района на Москва бяха закъснели, а колите бяха заседнали в дълги задръствания в четвъртък вечерта.
"Януари беше студен и необичайно снежен месец в Москва. До 29 януари Метеорологичната обсерватория на Московския държавен университет е регистрирала почти 92 мм валежи, което вече е най-високата стойност през последните 203 години“, добавиха от университета“, съобщи университетът в социалните медии.
Днес в някои части на столицата купчините сняг на земята достигнаха височина от 60 сантиметра.
Рекордните снеговалежи са "причинени от дълбоки и обширни циклони с остри атмосферни фронтове, преминаващи над Московска област“, съобщи обсерваторията.
"Имаше много повече (сняг), когато бях дете, но сега на практика нямаме никакъв сняг, преди имаше много повече“, каза пред информационната агенция AFP Павел, 35-годишен барман и жител на Москва.
По-рано този месец, Камчатският регион на Русия в Далечния изток обяви извънредно положение поради масивна снежна буря, която остави големия град частично парализиран.
По-рано този месец, Камчатският регион на Русия в Далечния изток обяви извънредно положение поради масивна снежна буря, която остави големия град частично парализиран.

Изображения, широко разпространени онлайн, показват огромни купчини сняг, достигащи до втория етаж на сградите, и хора, които си проправят път, докато сняг покрива коли от двете страни.