Зимна приказка: Необичайно много сняг в Москва от 200 години насам СНИМКИ

EPA/БГНЕС 1 / 9 / 9

Руската столица Москва е регистрирала най-големия снеговалеж от повече от 200 години този месец, съобщиха метеоролози от Московския държавен университет в четвъртък.

Изображения от града с около 13 милиона души показват жители, които се борят да си проправят път през тежки купчини сняг по улиците в централния му район, съобщава AFP.

Влаковете на крайградските влакове в района на Москва бяха закъснели, а колите бяха заседнали в дълги задръствания в четвъртък вечерта.

"Януари беше студен и необичайно снежен месец в Москва. До 29 януари Метеорологичната обсерватория на Московския държавен университет е регистрирала почти 92 мм валежи, което вече е най-високата стойност през последните 203 години“, добавиха от университета“, съобщи университетът в социалните медии.

Днес в някои части на столицата купчините сняг на земята достигнаха височина от 60 сантиметра.

Рекордните снеговалежи са "причинени от дълбоки и обширни циклони с остри атмосферни фронтове, преминаващи над Московска област“, ​​съобщи обсерваторията.

"Имаше много повече (сняг), когато бях дете, но сега на практика нямаме никакъв сняг, преди имаше много повече“, каза пред информационната агенция AFP Павел, 35-годишен барман и жител на Москва.

По-рано този месец, Камчатският регион на Русия в Далечния изток обяви извънредно положение поради масивна снежна буря, която остави големия град частично парализиран.

Изображения, широко разпространени онлайн, показват огромни купчини сняг, достигащи до втория етаж на сградите, и хора, които си проправят път, докато сняг покрива коли от двете страни.