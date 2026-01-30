IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Дмитриев: Великобритания не се опитва да разбере мотивите зад опита за палеж на къщата на Стармър

Това е просто още един ден в Обединеното кралство на Стармър

30.01.2026 | 08:46 ч. 18
Снимка: БГНЕС/ EPA

Никой във Великобритания не се опитва да разбере мотивите на онези, които са се опитали да подпалят къщата на премиера Киър Стармър. Медиите потулват историята, заяви Кирил Дмитриев, специален представител на руския президент по инвестициите и икономическото сътрудничество с чуждестранните страни и ръководител на Руския фонд за преки инвестиции (РФПИ).

„Това е просто още един ден в Обединеното кралство на Стармър: пет млади модели са арестувани за опит да подпалят предишния дом на Стармър, настоящия му дом и предишната му кола. Водещите медии потъпкват историята. Никой не се опитва да разбере мотивите“, написа Дмитриев в Х.

Според Дмитриев, тази история може да бъде засенчена от друга, дори по-безумна, още следващата седмица.

По-рано беше съобщено, че лондонската полиция е задържала и освободила пети заподозрян в очакване на разследване на палежа от май 2025 г. на дома на британския премиер и два други имота, свързани с политика.

Кирил Дмитриев Стармър Великобротания
