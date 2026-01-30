Никой във Великобритания не се опитва да разбере мотивите на онези, които са се опитали да подпалят къщата на премиера Киър Стармър. Медиите потулват историята, заяви Кирил Дмитриев, специален представител на руския президент по инвестициите и икономическото сътрудничество с чуждестранните страни и ръководител на Руския фонд за преки инвестиции (РФПИ).
„Това е просто още един ден в Обединеното кралство на Стармър: пет млади модели са арестувани за опит да подпалят предишния дом на Стармър, настоящия му дом и предишната му кола. Водещите медии потъпкват историята. Никой не се опитва да разбере мотивите“, написа Дмитриев в Х.
Just a normal day in Starmer’s UK: 5 young male models arrested for trying to burn down Starmer’s previous house, his current house and his previous car. Legacy media buries the story. No one tries to understand the motives. Some other crazy story will overshadow this next week👇 https://t.co/B6t67rlzPl— Kirill Dmitriev (@kadmitriev) January 30, 2026
Според Дмитриев, тази история може да бъде засенчена от друга, дори по-безумна, още следващата седмица.
По-рано беше съобщено, че лондонската полиция е задържала и освободила пети заподозрян в очакване на разследване на палежа от май 2025 г. на дома на британския премиер и два други имота, свързани с политика.