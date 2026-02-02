Граничният пункт Рафах се отваря за ограничен трафик

Граничният пункт Рафах в Газа с Египет беше отворен отново в понеделник за ограничен трафик, ключова стъпка в напредъка на прекратяването на огъня между Израел и Хамас, според египетски и израелски служители по сигурността.

Египетски служител заяви, че 50 палестинци ще преминат във всяка посока през първия ден от операцията на пункта.

Държавни египетски медии и израелски служител по сигурността също потвърдиха повторното отваряне, което поне засега е до голяма степен символично. Малко хора ще могат да пътуват в двете посоки и няма да бъде разрешен внос на стоки.

Около 20 хиляди палестински деца и възрастни, нуждаещи се от медицински грижи, се надяват да напуснат опустошената Газа през пункта, според здравните служители на Газа. Хиляди други палестинци извън територията се надяват да влязат и да се върнат у дома, съобщава AP.

Израелският премиер Бенямин Нетаняху също заяви, че Израел ще разрешава напускането на 50 пациенти на ден. Служител, участвал в дискусиите, пожелал анонимност, за да обсъди дипломатическите преговори, заяви, че на всеки пациент ще бъде позволено да пътува с двама роднини, докато на около 50 души, напуснали Газа по време на войната, ще бъде позволено да се връщат всеки ден.

Египетското министерство на здравеопазването заяви, че 150 болници в цялата страна са подготвени да приемат палестински пациенти и ранени, които ще бъдат евакуирани от Газа през граничния пункт Рафах.

Египет ще проверява хората за излизане и влизане през пункта, който ще бъде контролиран от гранични патрули на Европейския съюз с малко палестинско присъствие. Очаква се броят на пътуващите да се увеличи с течение на времето, ако системата е успешна.

Израелските войски превзеха граничния пункт Рафах през май 2024 г., наричайки го част от усилията за борба с контрабандата на оръжие за войнстващата групировка Хамас. Граничният пункт беше отворен за кратко за евакуация на медицински пациенти по време на прекратяване на огъня в началото на 2025 г.

Израел се съпротивляваше на повторното отваряне на граничния пункт Рафах, но откриването на останките на последния заложник в Газа миналата седмица проправи пътя за напредък.

Повторното отваряне е ключова стъпка, тъй като миналогодишното споразумение за прекратяване на огъня, постигнато с посредничеството на САЩ и влязло в сила на 10 октомври, навлиза във втората си фаза.

Преди войната Рафах беше основният граничен пункт за хора, влизащи и излизащи от Газа. Няколкото други гранични пункта на територията се споделят с Израел. Съгласно условията на прекратяването на огъня, израелските военни контролират района между граничния пункт Рафах и зоната, където живеят повечето палестинци.

Опасявайки се, че Израел може да използва граничния пункт, за да изгони палестинците от анклава, Египет многократно е заявявал, че той трябва да бъде отворен за тях, за да влизат и излизат от Газа. В исторически план Израел и Египет са проверявали палестинците, кандидатстващи за преминаване.