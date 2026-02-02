IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Рекорден спад: Здравословният живот удари бирата в Германия

От Германския съюз на пивоварите също отчитат неблагоприятна пазарна среда

02.02.2026 | 18:44 ч. 8
Снимка: Pixabay/ Didgeman

Продажбите на бира в Германия са намалели с 6,0 на сто през миналата година до около 7,8 милиарда литра, което е най-ниското равнище от началото на водене на подобна статистика през 1993 г., съобщи Федерална статистическа служба Дестатис (Destatis), цитирана от ДПА.

Германските пивоварни са реализирали значително по-слаби обеми дори в сравнение с годините на пандемията от КОВИД-19 през 2020 и 2021 г., когато продажбите са били по-високи, пише БТА.

В данъчната статистика не са включени безалкохолните бири и малцовите напитки, както и вносът на бира от държави извън Европейския съюз.

Дългосрочен спад на потреблението

Продажбите на бира в Германия се понижават от години, като основните причини са промяната в потребителските навици, по-здравословният начин на живот с по-ниска консумация на алкохол и застаряването на населението.

От Германския съюз на пивоварите също отчитат неблагоприятна пазарна среда.

"Подобно на търговията на дребно и ресторантьорството, и пивоварните усещат значително ограничаване на потреблението", заяви главният изпълнителен директор на организацията Холгер Айхеле. По думите му секторът на общественото хранене продължава да изпитва затруднения, като много заведения все още не са се възстановили напълно след пандемията.

По-силен спад при бирата без данъчно облагане

По-голямата част от продадената бира - 82,5 на сто - е реализирана на вътрешния пазар, където спадът на годишна база възлиза на 5,8 на сто.

Останалите 17,5 на сто са били без данъчно облагане, тъй като са предназначени за износ или са предоставени на служителите на пивоварните като т.нар. домашно питие. В тази категория намалението е още по-изразено - около 7,0 на сто спрямо предходната година.

