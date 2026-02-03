Скок в продажбите на оръжия, генератори и оборудване за оцеляване в Гренландия

Бъдещето около Гренландия остава неясно след желанието на американския президент Доналд Тръмп да придобие острова.

Тили Мартинусен, една от най-разпознаваемите фигури в политическия живот на Гренландия, бивш депутат в 31-членния парламент на автономната територия и съосновател на Партията на сътрудничеството (The Cooperation Party), даде интервю за Нова тв, в което говори за обществените и политическите дебати на острова.

Според Мартинусен реакцията на местното население е категорична - коренното население – инуитите – е твърдо против арктическият остров да стане американска територия.

“Нашата култура е миролюбива. За нас е добродетел да не прибързваме, да не говорим много и да бъдем възпитани. Това сме ние – инуитите, признати от ООН като коренно население и автономна част от Кралство Дания. Искаме да останем такива, каквито сме. Не искаме да бъдем американци“, заявява Мартинусен.

По думите ѝ събитията са довели до безпрецедентно обединение сред хората в Гренландия, но и до сериозно безпокойство. Мартинусен разказва, че след първите изявления на Тръмп оръжията в магазините са били разпродадени, скочили са продажбите на гориво, генератори за електричество и соларни панели, а оборудването за оцеляване е изчезнало от пазара.

“Тръмп изплаши много хора“, категорична е Мартинусен.

В същото време тя подчертава, че гренландците са изключително издръжливи хора, носещи в себе си старите инуитски ценности за живот при тежки условия. По думите ѝ, във всяко домакинство има по една-две пушки, а стрелбата е част от възпитанието още от тийнейджърска възраст – както за момчетата, така и за момичетата. Това, според нея, е културна особеност, а не израз на агресия.

Мартинусен дава висока оценка на реакцията на Европейския съюз, който според нея е защитил позицията на Гренландия дори по-активно от очакваното. Тя посочва, че европейските институции, държавите членки на НАТО, както и датските и гренландските политици, ясно са осъдили намеренията на Тръмп и са подчертали правата на коренното население на острова.

Запитана какво би се случило при евентуални реални стъпки от страна на САЩ към контрол над Гренландия, Мартинусен акцентира върху миролюбивия характер на обществото, но припомня, че първоначалната реакция е била силна и емоционална. Тя разказва, че поддръжници на Тръмп са били подложени на обществен натиск, някои са напуснали острова, а бизнесът на един от тях е фалирал след обвинения в предателство.

“Докато не стане ясно какво реално ще се случи с Гренландия, никой няма да спи спокойно“, посочва Мартинусен.