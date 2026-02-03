Еврокомисарят Шефчович отрича, че се е срещал с Джефри Епстийн

Еврокомисарят по търговските и икономическите въпроси Марош Шефчович отрича да се е срещал с покойния финансист Джефри Епстийн, разследван за сексуални злоупотреби с непълнолетни момичета, съобщи днес говорител на Европейската комисия на пресконференция в отговор на въпроси.

Никога не съм имал пряк или непряк контакт или среща с Епстийн, не съм упълномощавал никого да споменава моето име, се посочва в изявление на Шефчович, прочетено от говорителя. От мен не е искана среща с Епстийн, добавя еврокомисарят и изразява възмущение по повод твърдения, че името му се съдържа в най-новата част от разсекретените документи по делото срещу Епстийн и че двамата са се срещали през 2019 г. в Брюксел.

По повод замесването и на името на бившия британски еврокомисар Питър Манделсън, посланик на Великобритания в САЩ до септември миналата година, говорителят отбеляза, че комисията ще прецени дали да не извърши задълбочена проверка след появата на новите документи по случая.

Говорителят добави, че дори когато напуснат ЕК, бившите еврокомисари трябва да следват определени ограничения и сега комисията ще прецени дали Манделсън е допуснал нарушение на тези правила. Говорителят вчера уточни, че правилата за поведението на комисарите, които се прилагат днес, не са били изцяло въведени по времето на мандата на Манделсън (2004-2008 г.).

Миналата есен Манделсън подаде оставка като посланик заради намесването на името му в скандала с Епстийн. Британската полиция вчера потвърди, че води срещу него разследване.

(кор. на БТА Николай Желязков)