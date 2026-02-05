Уроците от фронта: Украйна демонстрира 3D печат на дрон части в бойни условия

Украйна ги използва, за да произвежда дронове, части за дронове и бомби бързо и евтино, за да ги използва срещу Русия. Поделение все по-често използва технологията и иска да може да я донесе близо до бойното поле.

Уроците от украинското бойно поле подтикват поделение на британската армия да възприеме технология, която е показала обещание във войната срещу Русия: 3D печат на части за дронове близо до местата, където са най-необходими.

Подполковник Бен Ъруин-Кларк, командир на 1-ви батальон на Ирландската гвардия, елитен пехотен полк, каза пред Business Insider, че решението на батальона да печата дронове и части за дронове е „определено урок, който сме научили от Украйна“.

Батальонът полага повече усилия в подготовката за война с дронове, откакто поделение се е свързало с украинските войски по време на тренировъчна ротация, а 3D печатът е ключов за тези усилия.

Войната в Украйна показа колко бързо армиите трябва да се адаптират, експериментират и да заменят повредено оборудване – често по-бързо, отколкото позволяват традиционните вериги за доставки.

Ъруин-Кларк каза, че през последните няколко месеца работа с украинците батальонът е видял колко важни са малките дронове. Вече е обучил 78 от своите 300 души като пилоти или инструктори.

И също така бързо е научил, че обучението с дронове означава да ги повредите. Вместо да чака индустрията или отнемащите време официални канали за обществени поръчки, звеното е решило, че е по-бързо и по-евтино да поправя и модифицира дроновете вътрешно.

3D печатът може да съкрати сроковете за обществени поръчки от седмици на часове.

Тази скорост е важна за поддържане на актуалното и достъпно обучение, но също така има ясни последици за бойното поле, където тактиките и нуждите от оборудване могат да се променят за дни, което изисква незабавни решения.

Принтерът на звеното произвежда неща като бомби и копия на руска техника, с която звеното се е борило да се снабдява бързо чрез редовни канали.

Усилията са част от новия и разрастващ се „център за дронове“ на батальона, първо по рода си съоръжение в британската армия, където войниците могат да ремонтират дронове и да се обучават за бойни действия с дронове.

Тези усилия се разширяват. Батальонът отпечата първия си корпус на дрон миналия месец – обвивка, която може да бъде снабдена с компоненти като батерии, сензори и двигатели – предлагайки евтин и бърз начин за сглобяване на нови дронове, с планове за по-рутинно производство.

Ъруин-Кларк каза, че дългосрочният план е значително разширяване на 3D печатането. Засега фокусът е върху възпроизвеждането на съществуваща технология, която той описва като „в начален стадий“. В крайна сметка, каза той, войниците би трябвало да могат да проектират и отпечатват свои собствени иновации.

Свързани статии Как Украйна се появява в последните досиета на Епстийн

Той посочи украински примери, като например модифицирането на комерсиално придобити дронове за пускане на боеприпаси чрез 3D печат на прикрепени части, като модел за иновации „отдолу нагоре“, на които иска британските войници да подражават.

Целта, добави той, е също така да се направи възможността мобилна, като се поставят 3D принтери в превозни средства, така че частите да могат да се произвеждат близо до бойните действия, за часове, а не за дни.

Тази скорост, близка до бойните действия, е от решаващо значение, както демонстрира бойните действия на Украйна.

Украйна печата 3D оръжия

Украинските сили са използвали 3D печат, за да произвеждат корпуси и компоненти на дронове близо до фронта, което им позволява да изграждат нови дронове и да връщат повредените в експлоатация в рамките на часове, вместо да чакат дни за подмяна.

Войници и други организации също са отпечатвали гилзи за бомби, които след това се пълнят с експлозиви - заобиколно решение за недостиг на боеприпаси, когато има налични сурови експлозиви. Една доброволческа група каза пред Business Insider, че гилзите им струват по-малко от 4 долара всяка, което ги прави евтини и за еднократна употреба.

Украинските компании също така отпечатват 3D ролки за оптични дронове, неблокиращи се от заглушители дронове, управлявани от кабели.

Колко точно е разпространено 3D печатането в украинските сили, остава неясно. Въпреки това, то се е превърнало във важен фактор във война, където цената, скоростта и адаптивността са толкова важни, колкото и сложността. Украинската армия е далеч по-малка от руската и се възползва непропорционално от евтино, бързо произведено оборудване.

Украйна води война, различна от тези, които западните военни са преживявали от десетилетия – мащабна, изтощителна индустриална война на изтощение срещу равностоен противник. За разлика от това, последните операции на САЩ и Обединеното кралство до голяма степен бяха кампании за борба с бунтовниците.

Страните от НАТО реагираха с увеличаване на разходите за отбрана и инвестиране в способности, които войната показа, че са особено важни, включително дронове и други нискобюджетни системи.

Дроновете и други нискобюджетни решения може да не играят толкова голяма роля за някои западни военни, които разполагат с по-големи арсенали и по-модерна въздушна мощ. Липсата на тези възможности до голяма степен накара Украйна да инвестира сериозно в дронове.

Въпреки това се очаква тези оръжия да играят роля в бъдещи битки, така че американските, британските и други военни разработват най-добри практики за тази технология за водене на бойни действия.