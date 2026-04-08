Бойко Борисов: Либералните среди уронват авторитета на България

Лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов продължи предизборната си обиколка в страната с посещения в Обзор, Бяла и Раковски, където коментира както местни проблеми, така и националната политическа обстановка, като постави акцент върху неизпълнени решения, икономически теми и бъдещи инфраструктурни проекти.

Политически критики и изборен процес

В изказванията си Борисов отдели значително внимание на политическата ситуация в страната. Той обвини свои опоненти от т.нар. „либерални среди“, че уронват авторитета на България пред международни партньори, включително в Брюксел и Вашингтон.

По думите му внушенията за манипулирани избори, хибридни атаки и външна намеса могат да доведат до трайно недоверие в изборния процес. „В такава среда всеки, който загуби, ще твърди, че изборите са били нечестни“, посочи той.

Борисов определи конфликта в политическото пространство като сблъсък между различни идеологически течения и подчерта, че агресивният тон между партиите може да затрудни бъдещо управление. В тази връзка той отбеляза, че ГЕРБ ще се стреми към по-умерен тон и „реалистични цели“, вместо към крайни предизборни обещания.

Икономика и цени на горивата

Лидерът на ГЕРБ засегна и темата за цените на горивата, като обвини служебното правителство, че е допуснало тяхното повишение. Той отправи критики и към формацията ПП-ДБ, като заяви, че при тяхно управление цените традиционно се увеличават значително: „Служебното правителство изпусна цените на горивата, но ние и с това сме свикнали. Дойде ли правителство на ПП-ДБ, горивото поскъпва с 50%“.

Тези изказвания бяха част от по-широката му теза за необходимост от „по-стабилно и предвидимо управление“, което да гарантира икономическа сигурност.

Инфраструктурата като основен приоритет

Като ключов елемент от програмата на ГЕРБ Борисов открои развитието на инфраструктурата. Той посочи, че обиколките в страната имат за цел не само мобилизация на симпатизанти, но и припомняне на вече реализирани проекти.

Специален акцент бе поставен върху изграждането на автомагистрала АМ Черно море, която трябва да свърже важни точки по Черноморието и да се превърне в стратегически транспортен коридор. По думите му проектът вече е задвижен, като идеята е магистралата да бъде платена, за да привлича инвестиции и да облекчи трафика в региона.

Референдумът в Обзор – четири години без указ

По време на срещата си с жители на Обзор Борисов изведе като основен проблем забавянето на указа след проведения референдум за отделяне на населеното място от община Несебър. Той подчерта, че въпреки ясно изразената воля на хората, вече четири години няма институционално решение.

Според него случаят е показателен за двойни стандарти при прилагането на демократичните механизми. „Говори се за референдуми, за евро, но когато има реално проведен и хората са се произнесли, следва мълчание“, заяви той.

Борисов отправи критика към бившия президент Радев за липсата на действие по казуса и обяви, че ще потърси контакт с Илияна Йотова, за да настоява за придвижване на процедурата. По думите му той е поел този ангажимент и пред местната власт в Обзор.

Лидерът на ГЕРБ направи паралел с други подобни случаи в страната, като Сърница и Сопот, където също е имало забавяния, но подчерта, че това не може да служи като оправдание за липсата на решение.

Раковски – пример за реализирани проекти

В Раковски Борисов посети строежа на новата спортна зала „Арена Раковски“, която определи като пример за конкретни резултати от управлението. Съоръжението ще разполага с 600 седящи места, полуолимпийски плувен басейн и допълнителни тренировъчни зали за различни спортове.

Очаква се проектът да бъде завършен до края на годината и е част от по-широката трансформация на общината през последните години.

В заключение Борисов подчерта, че ГЕРБ ще води кампания, основана на „показани резултати“, а не на обещания. Според него именно реализираните проекти и управленският опит са основният аргумент на партията в предстоящите избори. І БГНЕС