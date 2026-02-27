Как Китай засилва позицията си срещу Иран преди американската атака

Китай трябва да защити споразумението си за стратегическо сътрудничество с Иран, затова суперсилата продава военно оборудване и предоставя военно разузнаване. Как иначе ще помогне?

Китай е общоприет и по много показатели е такъв: икономиката му е №2 по номинален брутен вътрешен продукт (БВП) и №1, измерено по паритет на покупателната способност; постоянен член на Съвета за национална сигурност на ООН (СС на ООН); разполага с голям и нарастващ арсенал от ядрени оръжия; е водещ търговски партньор на по-голямата част от света; а безпрецедентният икономически напредък на Китай през последните три десетилетия не е размил характера му на общество с „високо доверие“.

Но суперсилата е такава, каквато е суперсилата, и суперсилите ще изпратят военни, за да защитят или прокарат своите интереси.

Американската администрация заплашва Иран със следващата фаза от американско-израелските атаки от юни 2025 г., които убиха много ирански лидери и „унищожиха“ (по думите на американския президент Доналд Тръмп) иранските ядрени съоръжения във Фордоу, Натанз и Исфахан. Целта на американците сега е ракетната програма на Иран и Иран отговори, че ракетите – единствената защита на Иран срещу израелски и американски атаки – не подлежат на договаряне, въпреки че е готов да обсъди разреждането („понижаване на концентрацията“) на високообогатения си уран, ако санкциите бъдат отменени, пише за TNI Джеймс Дърсо, управляващ директор на Corsair LLC, консултантска фирма.

Някои наблюдатели смятат, че Китай и Русия няма да мръднат пръст, за да помогнат на отслабения Иран, но Пекин и Москва са на различно мнение. Китай няма интерес силите му да се изправят директно срещу американците – това ще стане по-късно – но има значителни интереси в Иран и околния район и трябва да действа, за да защити инвестициите и репутацията си на надежден партньор.

Русия и Китай не са задължени да защитават Иран, ако той бъде нападнат от САЩ и Израел, тъй като нямат договори за взаимна отбрана, въпреки че трите страни подписаха тристранен стратегически пакт през януари 2026 г. за засилване на политическото сътрудничество и задълбочаване на икономическата интеграция.

Русия и Иран сключиха 20-годишен ирано-руски договор за всеобхватно стратегическо партньорство през януари 2025 г., който предвижда сътрудничество в областта на отбраната, вероятно означаващо продажби на оръжие и споделяне на разузнавателна информация за взаимни заплахи. Русия е заета в Украйна, но може да се чувства задължена да изпрати на Иран разузнавателна информация и оръжия, тъй като иранският дрон Шахед-136 даде тласък на Русия във войната срещу НАТО, която се води в Украйна. И с ескалацията на напрежението, съобщи Middle East Monitor, през декември 2025 г. Русия и Иран сключиха сделка за 589 милиона долара за възстановяване на иранската система за противовъздушна отбрана, въпреки че помощта няма да пристигне навреме за предстоящата битка.

Инициативата „Един пояс, един път“. Китай купува повече от 80% от иранския петрол и около 14% от вноса му на петрол. Съществуващите железопътни линии между Китай и Иран са с 50% по-бързи от океанските маршрути и избягват морските задръствания, а бъдещият железопътен коридор на петте нации ще свързва Китай с Иран през Централна Азия и Афганистан.

Навруп Сингх отбелязва, че Китай сега разбира, че атаката на САЩ и Израел срещу Иран през юни 2025 г. е била „регионален дестабилизатор с преки последици за китайските стратегически, икономически и логистични интереси“ и атаките „са предизвикали решително разширяване на китайското техническо сътрудничество с Иран“. Оттогава Иран се отказа от контролираната от САЩ GPS система и прие китайската сателитна навигационна система BeiDou, замени американския и израелския софтуер с китайски системи, внесе амониев перхлорат – използван в балистични ракети с твърдо гориво – от Китай и, според съобщенията, е разположил далекобойната противоракетна система YLC-8B.

Според съобщенията Китай е наложил забрана за всякакви нови инвестиции в Израел и, за да се добави още по-голяма обида, може би е постигнал лост за веригата на доставки в криза чрез израелската зависимост от евтини китайски медицински изделия.

Доверието в Китай ще бъде накърнено, ако не направи нищо.

За да помогне на Иран, той изпраща оръжия и разузнавателна информация и евентуално ще предостави икономическа подкрепа, но няма да разположи армията си директно за защита на Иран, да участва в бойни операции срещу Израел или Съединените щати, нито да задейства автоматични задължения за взаимна отбрана.

Спонсорирана от САЩ промяна на режима в Иран ще бъде катастрофа за Китай и Русия, пише Роджър Бойд, тъй като „отваря подземието на Русия, осигурява вход към „Станите“, осигурява пълно господство в Ормузкия проток и дори граница с Пакистан“.

Бойд отбелязва вариант за некинетичен отговор за Пекин: „Друга стъпка би била да се информират САЩ, че всяка атака срещу Иран ще бъде незабавно посрещната с абсолютна забрана за износ на редкоземни елементи и други критични материали и компоненти за САЩ и всяка друга държава, участваща в атаката.“ Китай контролира над 90 процента от световното производство на рафинирани редкоземни елементи и почти 90 процента от производството на постоянни магнити, което прави Китай „пазител на критични технологии“, въпреки че пълната забрана за износ може да ускори усилията на Запада за намаляване на зависимостта от китайските редкоземни елементи.

В настоящата криза, корабът за „научни изследвания“ Da Yang Yi Hao пристигна в Арабско море през януари 2026 г. и наблюдаваше ударната група на самолетоносача USS Abraham Lincoln. Руски и китайски военноморски кораби ще участват във военноморски учения с Иран в края на февруари, а морският кораб за проследяване на космоса Liaowang-1, ескортиран от разрушител клас Type 055 и разрушител тип 052D, наскоро пристигна в Оманския залив. Китайските шпионски кораби ще наблюдават движенията на западните военноморски сили, ще предоставят разузнавателна подкрепа на Иран и ще проследяват активността на американската противоракетна отбрана в региона.

Търговски китайски сателитни изображения разкриха разполагането на американски ракети-прехващачи THAAD в Йордания, така че е разумно да се предположи, че Китай е разположил своите шпионски сателити, за да предостави на Иран по-подробна информация за израелските и американските сили в региона. Съобщава се, че Корпусът на гвардейците на ислямската революция на Иран е преговарял с китайски производители на сателити за придобиване или достъп до сателити за дистанционно наблюдение за ранно предупреждение за откриване на предстояща атака или подобрена способност за насочване на балистичните си ракети. А през февруари 2026 г. Китай и Иран са близо до сключване на сделка за свръхзвуковите противокорабни крилати ракети CM-302.

Тръмп предупреди Иран за „много травматични“ последици,

ако Иран не приеме исканията на САЩ за ограничаване на ядрените и ракетните си програми и съкращаване на отношенията със съюзниците. Тръмп даде на Иран 30 дни, за да се съгласи с условията на Америка, така че иранците ще очакват атака след три седмици.

Тръмп ще иска да пристигне в Пекин за държавното си посещение през април 2026 г. веднага след победоносна конфронтация с Иран, но ако някой китайски персонал в Иран бъде убит от САЩ или Израел, посещението може да се провали. (Евентуална сделка за оръжия с Тайван на стойност 20 милиарда долара също може да провали посещението, независимо от това какво ще се случи в Иран.) От друга страна, Тръмп не иска да пристигне в Пекин, след като е бил победен от Ислямската република в конферентната зала или в открито море.

Декларацията на Тръмп към иранските протестиращи „Помощта идва“ ограничи възможностите му до TACO (ционистите ще бъдат ядосани) или бой (американците може да умрат). Разполагането в региона на ударната група за самолетоносачи USS Gerald R. Ford също ще ограничи възможностите на Тръмп, като повиши очакванията за предстояща атака срещу Иран. Според съобщенията Пентагонът планира „продължителна, седмична военна кампания“ срещу Иран, но Америка не може безкрайно да поддържа повишено присъствие на силите в региона. Ако обаче атаката срещу Иран обвърже американските сили в Западна Азия, това е в полза на Китай, ако избухне криза в Тайванския проток.

