САЩ съобщиха за близо 2000 поразени цели във войната с Иран

Експлозии разтърсиха ливанската столица, а Израел обяви, че започва нова вълна от нощни удари срещу Иран, докато войната, обхванала Близкия изток, продължава.

Адмирал Брад Купър, който командва американските военни сили в Близкия изток, заяви във видеообръщение, че досега в Иран са били ударени „близо 2000 цели“. "Ние сериозно отслабихме въздушната отбрана на Иран и унищожихме стотици ирански балистични ракети, пускови установки и дронове“, каза той.

Силен взрив се чу в ливанската столица Бейрут малко след полунощ, докато Израел и Хизбула си разменяха удари и ракетни обстрели, предаде АФП.

Ливанското министерство на здравеопазването съобщи, че израелските удари по два града южно от Бейрут – извън традиционните крепости на подкрепяната от Иран Хизбула – са убили шестима души и ранили осем.

По-късно ливанските държавни медии съобщиха, че израелските удари са поразили хотел в предградието на Бейрут Хазмие и четириетажна сграда в източния град Баалбек.

Катар, където се намира голяма американска военна база и е бил цел на множество ирански удари от началото на войната, съобщи след полунощ, че е разбил две шпионски клетки, свързани с Иранската революционна гвардия.

Десет заподозрени са били арестувани, които „по време на разследването са признали връзките си с Революционната гвардия и че са получили инструкции да извършват шпионаж и саботаж“, съобщи официалната пресагенция на страната.

Израелската армия обяви, че е започнала „широка вълна от удари“ по цели в Иран, след като Iслямската република изстреля три отделни ракетни залпа по израелска територия.

По-рано на 3 март Израел съобщи, че е нанесъл удар по подземен ядрен обект в Иран, където учени „тайно“ разработват ключов компонент за ядрени оръжия.

Атака с дрон предизвика пожар в американското консулство в Дубай, след като Иран засили атаките си срещу американските дипломатически мисии в Персийския залив.

Жители разказаха, че са чули силен трясък, а една жена каза, че след това е видяла пламъците. Полицията затвори пътищата в близост и разпръсна минувачите, които се опитваха да видят щетите.

Франция изпраща своя флагмански самолетоносач в Средиземно море в отговор на разширяващия се конфликт в Близкия изток, обяви президентът Еманюел Макрон.

Самолетоносачът „Шарл дьо Гол“ е изтеглен от разположението си в Северния Атлантик, за да се отправи към източното Средиземноморие. Миналата седмица той направи междинно кацане в шведското пристанище Малмьо.

Съединените щати заявиха, че са организирали чартърни полети, за да помогнат на американците да напуснат Близкия изток. Американски служители са помогнали за организирането на чартърни полети от Йордания, Саудитска Арабия и Обединените арабски емирства „и ще продължат да осигуряват допълнителен капацитет, ако условията за сигурност го позволяват“, заяви Държавният департамент.

Президентът Доналд Тръмп заплаши да прекъсне всички търговски отношения с Испания, след като тя отказа да позволи на американски самолети да използват нейни бази за атака срещу Иран, а също така разкритикува Великобритания за липсата на по-голямо сътрудничество.

Правителството на премиера Педро Санчес, един от най-непокорните лидери в Европа спрямо Тръмп, каза, че базите, използвани отдавна от американските сили, могат да бъдат разрешени само за дейности, които са в съответствие с Хартата на ООН.

Тръмп съобщи, че американският флот ще ескортира петролни танкери през Ормузкия проток, ако е необходимо, в условията на войната с Иран, и нареди на Вашингтон да осигури застраховка за корабоплаването.

„Ако е необходимо, американският флот ще започне да ескортира танкери през Ормузкия проток възможно най-скоро. Независимо от всичко, САЩ ще гарантират свободния поток на енергия към света“, написа той в платформата си Truth Social.

Въздушен удар порази военната база Джурф ал-Наср на 3 март в южния Ирак, но причини само материални щети, според източници от подкрепяната от Иран група Катаеб Хизбула, която има членове, разположени там. Повече от 10 бойци, предимно от Катаеб Хизбула, са били убити при удари в Ирак от 28 февруари насам.

През нощта се чу експлозия в кюрдския град Сулаймания. Автономният регион Кюрдистан, в който се намират американски войски и ирански кюрдски бойци, е основната цел на иранските дронове в Ирак. | БГНЕС